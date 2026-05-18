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Gol Caracol  / España sufre una sensible baja para el Mundial 2026; figura sufrió grave lesión y será operado

España sufre una sensible baja para el Mundial 2026; figura sufrió grave lesión y será operado

Este lunes se confirmó la gravedad de la lesión que presentó uno de los jugadores que era fijo en la lista de 26 que entregará Luis de la Fuente el próximo lunes 25 de mayo.

Por: EFE
Actualizado: 18 de may, 2026
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Selección de España en uno de los partidos al Mundial 2026.

El centrocampista español Fermín López se perderá el Mundial por "una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho" en el triunfo 3-1 del Barcelona sobre el Betis el domingo, informó el club azulgrana este lunes.

"El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico", añadió el Barcelona sobre el mediapunta de 23 años, jugador clave en el título de Liga logrado por el Barça.

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españaque nFermín ha sido siete veces internacional con España y su presencia en la lista de 26 jugadores del seleccionador Luis de la Fuente, que anunciará el próximo lunes, se daba por hecha.

Un tratamiento quirúrgico en un dedo del pie le descarta completamente para la disputa del Mundial, del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

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Centrocampista llegador, Fermín firmó 13 goles y 16 asistencias este curso contando todas las competiciones.

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