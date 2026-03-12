Síguenos en:
El Santiago Bernabéu tendría la Finalissima entre España y Argentina; reemplazaría al Lusail

El Santiago Bernabéu tendría la Finalissima entre España y Argentina; reemplazaría al Lusail

Este jueves hubo novedades sobre el estadio que albergaría la disputa por este título entre los actuales campeones de Copa América y Eurocopa, con el Santiago Bernabéu picando en punta.

Por: EFE
Actualizado: 12 de mar, 2026
Lionel Messi, figura de Argentina, y Lamine Yamal, estrella de España, posan con las nuevas camisetas de sus selecciones para el Mundial 2026
Lionel Messi, figura de Argentina, y Lamine Yamal, estrella de España, posan con las nuevas camisetas de sus selecciones para el Mundial 2026
Cortesía de Adidas

