¿En qué bombo quedó Tolima en la Copa Libertadores 2026 y cuándo se define su grupo?

Sporting Cristal y Deportes Tolima sellaron su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 por caminos opuestos: el cervecero peruano sobrevivió al drama ante el Carabobo y avanzó por penales, mientras los colombianos liquidaron la serie ante O'Higgins con un 2-0. Cristal tuvo que salvar la noche nada menos que en el estadio de su archirrival Alianza Lima, tras no poder usar el Estadio Nacional, cuyo césped se dañó luego de alojar conciertos.

Ahora, los 'pijaos', Santa Fe, Junior, y a la espera de Independiente Medellín si logra clasificar, tendrán que esperar el próximo jueves 19 de marzo el sorteo de la Conmebol para conocer a sus rivales en la fase de grupos del certamen internacional.



¿En qué bombo quedó Tolima y cuándo es el sorteo de Copa Libertadores 2026?

Bombo 1

Flamengo Palmeiras Boca Juniors Peñarol Nacional LDU Fluminense Independiente del Valle

Bombo 2

Libertad Estudiantes Cerro Porteño Lanús Corinthians Bolívar Cruzeiro Universitario

Bombo 3

Junior Universidad Católica Rosario Central Independiente Santa Fe Always Ready Coquimbo Unido Deportivo La Guaira Cusco FC

Bombo 4

Universidad Central Platense Independiente Rivadavia Mirassol Barcelona Deportes Tolima Sporting Cristal Atlético Juventud (Independiente Medellín)

El elenco del entrenador brasileño Paulo Autuori saltó al campo con la ventaja del 1-0 conseguida la semana pasada en Valencia. Pero esa carta se esfumó en apenas 29 minutos, cuando Carabobo tomó la delantera 2-0 con un doblete de Édson Castillo, poniendo la serie a su favor.

Pero apenas cinco minutos después del inicio del segundo tiempo, Maxloren Castro apareció en las barbas del golero Lucas Bruera y anotó el descuento 2-1 para llevar el 2-2 al marcador global y forzar la definición por penales.



En la suerte en el punto blanco, Cristal fue más efectivo tras un desenlace cargado de tensión. Entre ambos equipos fallaron cinco ejecuciones, hasta que el brasileño Cristiano da Silva asumió la responsabilidad del último disparo y lo convirtió.

"Se pasa para otra fase, excelente, para el club es bueno pero lo que nosotros jugamos hoy día no era para pasar", dijo Autuori, visiblemente inconforme, en conferencia de prensa.



- Tolima se mete al cuadro-

Más tarde, en Ibagué, Deportes Tolima batalló hasta conseguir un 2-0 sobre el chileno O'Higgins, resultado que le permitió avanzar a la fase de grupos con un global de 2-1, tras un partido intenso y muy disputado.

Junior Hernández abrió la cuenta a los 38 minutos con un potente zurdazo de volea, y Juan Pablo Torres selló la victoria a los 87, tras culminar un contragolpe letal iniciado por Jader Valencia. Así, el Vinotinto y Oro aseguró el 2-0 y su pase la ronda de grupos.

"Durante los días que estuvimos entrenando sabíamos que el juego era por fuera, porque ellos cerraban mucho por dentro. Gracias a eso llegaron las ocasiones de gol", dijo Hernández a ESPN.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se celebrará el próximo jueves. Mientras tanto, los equipos eliminados en la tercera fase serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana.



- Barcelona despide a Botafogo -

El Barcelona rompió moldes en Rio de Janeiro y eliminó el martes al Botafogo en su visita al estadio Nilton Santos, imponiéndose 1-0 y asegurando así su pase a la fase de grupos.

En la ida, hace una semana en Guayaquil, habían igualado 1-1.

El gol que decidió la llave en Rio llegó en los primeros minutos: Milton Céliz recogió un pase retrasado de Tomás Martínez tras una combinación veloz con Joao Rojas y Héctor Villalba, y definió con zurda ajustada al palo.

Con ese tempranero 1-0, el Ídolo del Astillero ajustó líneas, se replegó y dejó que el rival monopolizara la pelota.

Botafogo tuvo la posesión, pero chocó una y otra vez con la defensa y la actuación estelar del portero venezolano José Contreras, quien desvió disparos peligrosos de Matheus Martins, un tiro libre de Alex Telles y un cabezazo de Arthur Cabral.

El Fogão, campeón de la Libertadores en 2024, atraviesa turbulencias financieras y judiciales ligadas a su propietario, el estadounidense John Textor, y la eliminación intensificó la presión sobre jugadores y cuerpo técnico