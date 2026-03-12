Síguenos en:
¿En qué bombo quedó Tolima en la Copa Libertadores 2026 y cuándo se define su grupo?

¿En qué bombo quedó Tolima en la Copa Libertadores 2026 y cuándo se define su grupo?

Luego del triunfo 2-0 sobre O'Higgins y la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores, el Tolima tendrá que esperar el sorteo para conocer a sus rivales en el máximo torneo de Conmebol.

Por: AFP
Actualizado: 12 de mar, 2026
Lucas González Tolima
Lucas González, técnico del Tolima - Foto:
Tolima Oficial

