Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Elogios para el Real Madrid, de Arbeloa, y lluvia de críticas para el Manchester City, de Guardiola

Elogios para el Real Madrid, de Arbeloa, y lluvia de críticas para el Manchester City, de Guardiola

Luego de la más reciente victoria del equipo ‘merengue’ en los octavos de final de la Champions League contra el Manchester City, el Real Madrid fue aclamado luego de la actuación de Valverde.

Por: EFE
Actualizado: 12 de mar, 2026
Comparta en:
Federico Valverde, mediocampista uruguayo, anotó doblete con Real Madrid contra Manchester City por la Champions League
Federico Valverde, mediocampista uruguayo, anotó doblete con Real Madrid contra Manchester City por la Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad