Clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 4; Isaac del Toro perdió el liderato

Apasionante jornada de la Tirreno Adriático 2026. Este jueves 12 de marzo, entre Tagliacozzo y Martinsicuro, se llevó a cabo la etapa 4, que contó con un recorrido de 213 kilómetros y una serie de ascensos, que incluyeron uno fuera de categoría. No obstante, el tramo final fue llano y, por eso, se definió al esprint, donde el ganador fue Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), con un tiempo de 4h 51' 40''.

Entre los favoritos hubo sorpresas, hasta el punto de que se presentaron varios cambios en la clasificación general, empezando porque hay nuevo líder. Ahora, Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe), con un tiempo de 15h 27' 00'', se hizo con el primer puesto, seguido de Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), que bajó una plaza, a 2'', y Primož Roglič es tercero, a 21 segundos de su compañero.

Pero no fueron los únicos movimientos que hubo. De hecho, las noticias para Colombia no son las mejores, ya que Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) salió del top 10. El bogotano no aguantó el ritmo del pelotón, cedió terreno y eso generó que cayera hasta el puesto 13, a 54 segundos del italiano. Recordemos que el telón de la Tirreno Adriático se bajará el próximo domingo 15 de marzo.

Santiago Buitrago fue elegido por el Bahrain Victorious para correr la Tirreno Adriático 2026 Getty Images

Clasificación general de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 4

1. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 15h 27' 00''

2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 2''

3. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 21''

4. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 34''

5. Ben Healy (EF Education - EasyPost) - a 39''

6. Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla) - a 42''

7. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) - a 42''

8. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 44''

9. Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) - a 46''

10. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - a 49''

