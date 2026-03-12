¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Tirrreno Adriático, tras la etapa 4?

Nairo Quintana ha tenido un inicio de temporada bastante agitado. Todo empezó el 23 de enero con la Clásica Campo de Murviedro, donde finalizó de 16; posteriormente, dijo presente en el Gran Premio Castellón - Ruta de la Cerámica, cruzando la meta de 41; y su travesía por España culminó con la Clásica Comunidad Valenciana - Gran Premio Valencia, siendo 72.

Después fue el turno del Tour de Omán, que constó de cinco etapas y donde se hizo con la séptima posición de la clasificación general, detrás de Christian Scaroni, Cristián Rodríguez, Adam Yates, Mauro Schmid, Paul Double y Sebastian Berwick. Por último, 'el Cóndor' participó en el UAE Tour, haciéndose con el puesto 34, justo antes de ir a la Tirreno Adriático.

Justamente, en la competencia disputada en territorio italiano, fue 126 en la etapa 1, que fue una contrarreloj individual, quedando a un minuto y 40 segundos del ganador, Filippo Ganna. Luego, en la segunda jornada, arribó un minuto y 27 segundos detrás de Mathieu van der Poel. Para finalizar, en la tercera fracción, quedó de 72, pero con el mismo tiempo del vencedor.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, e Isaac del Toro, mexicano del UAE Team Emirates XRG, en la Tirreno Adriático 2026 Getty Images

Ahora, este jueves 12 de marzo, Nairo Quintana se enfrentó a 213 kilómetros, entre Tagliacozzo y Martinsicuro, enfrentándose a varios ascensos y un puerto fuera de categoría. Allí, quien se llevó la victoria del día fue Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), con un registro de 4H 51' 40'', mientras que Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) y Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) completaron el podio.



Respecto a la clasificación general, quien ahora porta la camiseta de líder es Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe), destronando a Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), con un tiempo total de 15h 27' 00'', a falta de tres etapas para que se baje el telón de la Tirreno Adriático. En el caso de Nairo Quintana, fue puesto 40, a 26 segundos del vencedor, por lo que en la general subió 17 plazas hasta la 44, a 3' 06'' del italiano.