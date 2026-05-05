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Gol Caracol  / Polémica en el Arsenal vs. Atlético de Madrid, por Champions; todo, por posible penal a Griezmann

Polémica en el Arsenal vs. Atlético de Madrid, por Champions; todo, por posible penal a Griezmann

En redes se habla de polémica acción dentro del área 'gunner', que el árbitro del encuentro pasó por alto. Las imágenes muestran un posible toque al francés, que pudo haber sido penalti.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de may, 2026
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Posible falta penal sobre Antonine Griezmann, en semifinal de Champions League.
Posible falta penal sobre Antonine Griezmann, en semifinal de Champions League.
Foto: Pantallazo de X.

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