Polémica en el Arsenal vs. Atlético de Madrid, por Champions; todo, por posible penal a Griezmann

El Arsenal se metió en la final de Liga de Campeones, este martes, tras imponerse 1-0 al Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales en el Emirates Stadium, después del 1-1 de la ida.

Un gol de Bukayo Saka (45') llevó a los Gunners a la segunda final de Champions de su historia, después de la que perdieron en 2006 frente al Barcelona.

No obstante, más allá de la proeza lograda por el conjunto inglés; hay una polémica en específico, de la cual se está hablando en redes sociales y ha desatado todo tipo de opiniones, respecto a una posible pena máxima que no fue pitada a favor del Atlético de Madrid.

🖥️💥 Segunda lavada de manos del VAR en el Emirates Stadium.



👉🏻 Calafiori pisa a Griezmann dentro del área.



❌ 𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜.



▪️ En la acción previa es Pubill quien llega antes al balón en la pugna con Gabriel, produciéndose tras ello un contacto mínimo entre ambos. pic.twitter.com/zWpDtgWtPM — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 5, 2026

Todo sucedió, cuando, tras una acción disputada, le quedó la pelota a Antonine Griezmann, quien se dispuso a perfilarse con el esférico en los pies, de cara al arco contrario. No obstante, en su intento de rechazar, apareció Riccardo Calafiori con una plancha.



En los videos, que han circulado en redes, se puede evidenciar un toque sobre el pie del futbolista francés, quien posteriormente cae al piso por el golpe del defensor 'gunner'. No obstante, esta jugada fue pasada por alto y no tuvo sanción alguna; hecho, que reclaman en el conjunto 'colchonero', ya que pudo haber significado una pena máxima, con la que igualaran parcialmente el encuentro.

ATLÉTICO DE MADRID PIDIÓ PENAL POR ESTE PISOTÓN DE CALAFIORI A GRIEZMANN. ¿QUÉ TE PARECE?



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VTG8z2YDya — SportsCenter (@SC_ESPN) May 5, 2026