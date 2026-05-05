En Atlético de Madrid hablaron de las polémicas contra Arsenal: "El juez sabrá cómo ha arbitrado"

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, expresó este martes el dolor del conjunto rojiblanco por la eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones con una derrota por 1-0 ante el Arsenal, pero remarcó también el orgullo por su “equipo” y su “gente”.

“Muy dolidos, muy jodidos, pero orgullosos de mi equipo, de mi gente. Lo hemos dado todo. Hemos tenido ‘chances’ de hacer goles. No ha querido entrar, en el partido de ida pasó lo mismo. Les hemos puesto contra las cuerdas en muchos momentos de la eliminatoria. El fútbol es contundencia y ellos han sido más contundentes que nosotros y justo vencedores de pasar”, valoró en declaraciones a ‘Movistar’ en Londres.

“En el Metropolitano y aquí también hemos tenido ocasiones para ponernos por delante al principio y luego para empatar el partido. Es fútbol. Hay que ser contundentes en las dos áreas, han encontrado el gol y han sido contundentes”, repasó.

Koke insistió en que su conjunto lo ha “intentado todo”. “Cuando no quiere entrar la pelota… El equipo ha ido a por el partido y no ha podido ser”, añadió el capitán, que no quiso hablar del árbitro Daniel Siebert: “Nada. No voy a hablar del árbitro, ha intentado hacerlo lo mejor posible. Él sabrá cómo ha arbitrado. No hay nada que decir”.



Para él, la temporada ha sido “muy ilusionante, sobre todo en Copa y en 'Champions'”. “En Liga no hemos sido regulares, no hemos estado al nivel que debíamos estado, podíamos haber estado mejor. Y hemos sido muy regulares, sobre todo en Copa, que estuvimos muy cerca de ganar, y aquí hemos estado a puntito de pasar a la final de 'Champions'”, afirmó.

Publicidad

“Este grupo está creciendo con un montón de gente muy joven y seguro que en un futuro muy cercano va a seguir peleando por cosas muy importantes”, continuó Koke.