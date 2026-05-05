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Gol Caracol  / En Atlético de Madrid hablaron de las polémicas contra Arsenal: "El juez sabrá cómo ha arbitrado"

En Atlético de Madrid hablaron de las polémicas contra Arsenal: "El juez sabrá cómo ha arbitrado"

Koke, como capitán del cuadro 'colchonero', se refirió a las polémicas acciones, que ya están dando de qué hablar en redes sociales. Dio reveladoras declaraciones.

Por: EFE
Actualizado: 5 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Hubo polémicas arbitrales en el duelo entre Atlético de Madrid vs. Arsenal, por Champions.
Hubo polémicas arbitrales en el duelo entre Atlético de Madrid vs. Arsenal, por Champions.
Foto: AFP.

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