"Es un gran mérito de James Rodríguez manejar los altibajos que ha vivido en Minnesota United"

Desde su llegada a la MLS, el impacto de James Rodríguez ha sido analizado constantemente bajo la lupa de sus presencias en el terreno de juego y efectividad, cuyos datos indican que ha actuado en 183 minutos, sin goles ni asistencias. Sin embargo, las recientes declaraciones de Khaled El-Ahmad, director general y deportivo del Minnesota United, han corrido el velo sobre la verdadera influencia del colombiano: su compromiso humano y su peso en la construcción de la identidad del vestuario.

En diálogo con Fox Sports, El-Ahmad no escatimó en elogios para el mediocampista, destacando una faceta que a veces queda fuera del radar de las cámaras, pero que resulta vital para la gerencia deportiva. "Él ha sido increíble fuera del campo, excelente en los entrenamientos", afirmó el directivo, subrayando que la adaptación de James ha superado las expectativas institucionales en términos de profesionalismo.

Uno de los puntos más reveladores de la intervención de El-Ahmad fue el compromiso de James con la estructura formativa del club. En un gesto inusual para una estrella de su calibre, el volante se integró a las divisiones menores en momentos de ausencia del primer equipo.

"Hay momentos que destacan, como cuando no viajamos a uno de los partidos y él fue a entrenar con los Sub-18", reveló El-Ahmad. Este tipo de acciones refuerza la visión del club de utilizar al "10" no solo como un generador de juego, sino como un espejo para los jóvenes talentos.



La presencia de un referente mundial en las sesiones de la cantera envía un mensaje contundente sobre la humildad y la ética de trabajo que el Minnesota busca instaurar.

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La competitividad de James sigue intacta, y según la dirección deportiva, es uno de los motores que impulsa al resto de la plantilla. El-Ahmad relató una anécdota reciente que ilustra la conexión emocional del grupo con el colombiano: "No sé si viste el entrenamiento de hoy: marcó el último gol y todos corrieron a celebrarlo".

"En general, estamos muy contentos y es un gran mérito del club, de Knowles y también de James, por cómo han manejado los altibajos, con todo lo extra que conlleva. Aunque desde fuera sólo lo veamos como un jugador de 34 años, él ama este deporte como pocas veces he visto", finalizó el directivo.

James Rodríguez volvió a jugar con Minnesota United. X de @MNUFC

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Artículo elaborado con la IA Gemini, con la edición de un periodista de www.golcaracol.com