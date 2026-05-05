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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Es un gran mérito de James Rodríguez manejar los altibajos que ha vivido en Minnesota United"

"Es un gran mérito de James Rodríguez manejar los altibajos que ha vivido en Minnesota United"

James Rodríguez, quien no ha tenido continuidad con el equipo de la MLS, fue tema en una entrevista que concedió uno de los directivos importantes del club de la MLS.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 5 de may, 2026
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James Rodríguez en medio del partido entre FC Dallas y Minnesota en la MLS.
James Rodríguez en medio del partido entre FC Dallas y Minnesota en la MLS.
Getty Imágenes

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