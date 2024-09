En Athletic Bilbao repudiaron que aficionados lanzaran bengalas contra hinchas de la Roma

Ander Herrera, centrocampista del Athletic Bilbao , recriminó tras el partido el Roma que algunos aficionados de su equipo lanzaran una bengala contra seguidores de la Roma en la celebración del gol de Paredes que significó el empate 1-1 final.

"Le he dicho a Willi (Iñaki) que fuera a hablar con ellos, que hay niños y familias. Y me dice 'no, que no hay que darles bola'", declaró en zona mixta en el Estadio Olímpico de Roma.

"No sabíamos qué hacer. Hemos hecho un corrillo y hemos hablado con los dos que tenían que ir, que eran los capitanes", añadió, explicando el motivo por el que se habían acercado a la afición tras el partido. "No sabes como acertar ni hacer", insistió.

Athletic Bilbao y Roma se enfrentaron por la Europa League. Danilo Di Giovanni/Getty Images

"Si han venido 2.500, lo sentimos por 2.458 que no han tirado nada por dos que han tirado las bengalas. Puedes matar a una persona..., es algo que me cuesta comprender", sentenció.

Además, Ernesto Valverde criticó duramente en rueda de prensa lo ocurrido.

"Lleva mucho tiempo el club sin jugar en Europa, teníamos un partido grande y lamentamos los incidentes del final, por la parte de nuestra afición que no representa el grueso de nuestra afición, que es lo mejor que hay", dijo antes de empezar la rueda de prensa posterior al partido.

"Entendemos el fútbol como una fiesta para todos. No nos gusta que ocurra en sentido contrario y tampoco que ocurra de nuestra parte. Ha sido una mancha", sentenció el timonel del Athletic Bilbao.

Ningún aficionado acabó herido ni hubo altercados tras el incidente.

Aquí el momento en que hinchas del Athletic Bilbao lanzaran bengalas a los aficionados de la Roma:

Aficionados del Athletic, por llamarlos de alguna forma, tiran una bengala desde la grada y prenden fuego al equipo de fotoperiodistas que trabajaban detrás de la portería de la Roma.#AthleticRoma pic.twitter.com/56wzrQIr6a — Diego Ayús (@soydiegoayus) September 26, 2024

El comunicado del Athletic Bilbao de los hechos:

El Athletic Club ha condenado el lanzamientos de bengalas protagonizado por aficionados suyos en el Estadio Olímpico de la capital italiana durante el partido de Liga Europa que ha medido al equipo bilbaíno con el AS Roma y que ha finalizado con empate a uno.

"Quiere mostrar tolerancia cero ante situaciones como la ocurrida en el Olímpico de Roma". Por ello, el Athletic "quiere expresar su más firme condena ante los inaceptables actos protagonizados por una minoría de personas que se desplazaron al partido de la Europa League disputado frente a la AS Roma y que estaban ubicados en la grada visitante".