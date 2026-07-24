Jurgen Klopp sueña por lo grande en su llegada a la Selección de Alemania; "es un nuevo comienzo"

El nuevo seleccionador de fútbol de Alemania, Jürgen Klopp, expresó este viernes su deseo de que en los próximos años se hable del éxito de su equipo como en la actualidad se destacan los de España, vigente campeona mundial, o Francia, ganadora en 2018 y finalista en 2022.

"Ahora hay gente que dice que debemos hacer las cosas como se han hecho en Francia o como se han hecho en España. La meta debe ser que en unos años se diga que hay que hacer las cosas como en Alemania, que hemos sacado las conclusiones correctas", indicó el técnico de Stuttgart, de 59 años, durante su presentación como nuevo técnico responsable de 'Die Mannschaft'.

Klopp, que asume las riendas de la selección tetracampeona del mundo hasta la conclusión del Mundial 2030, reconoció que las expectativas en Alemania son enormes y que, naturalmente, él quería llegar a lo más alto, pero que para ello se necesita tiempo.

"El éxito es la relación entre las expectativas y el rendimiento. Y las expectativas en Alemania son enormes. Lo que deberíamos decir es que queremos llegar a un nivel en el que otra vez siempre se nos considere como candidatos", sostuvo.



El técnico habló de los futbolistas de los que dispone y resaltó que, aunque la actuación del combinado nacional en la cita de Estados Unidos, México y Canadá no ha sido buena, después de su eliminación en dieciseisavos de final ante Paraguay, en Alemania hay mucho talento que puede aprovecharse.

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"He revisado los nombres y tengo una visión extremadamente positiva del equipo. Tenemos mucho talento", aseguró Klopp, quien resaltó la potencia de los futbolistas jóvenes, al recordar los triunfos en 2023 de la selección en el Mundial y el Europeo sub-17.

"Esos jugadores deben haber cumplido ya 20 años. Ahora que tienen licencia de conducir pueden ayudarnos", agregó.

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Al ser preguntado sobre si el capitán Joshua Kimmich seguiría jugando de lateral derecho o si ocuparía, como en el Bayern, un puesto en el centro del campo, Klopp dijo que no iba a repartir posiciones en medio de la conferencia de prensa.

"Tengo algunas ideas, pero todavía no las he hablado con nadie. No voy a repartir aquí posiciones", dijo.

"Nadie está descartado"

Con respecto a los criterios que tendrá para hacer la convocatoria, el exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool declaró que debería jugar todo el que "tenga ganas, sea bueno y que en el momento en que se ponga la camiseta de la selección sea un poco mejor".

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"Todo el que sea seleccionable debe esforzarse. Me fijaré. Nadie está descartado. Se trata de un nuevo comienzo", dijo.