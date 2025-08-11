“En Bayern Múnich me estaba volviendo loco, fue muy duro mentalmente y no sé que habría pasado”

En Liverpool Luis Díaz compartió vestuario con Ryan Gravenberch, quien casualmente su llegada a Inglaterra se dio luego de pasar por el Bayern Múnich, actual nuevo equipo del futbolista colombiano, por lo que en las últimas horas el mediocampista neerlandés contó su mala experiencia en el cuadro alemán, en el que apenas estuvo en una temporada, pero sin mucho protagonismo algo que encontró en Merseyside.

Por eso, en una entrevista con 'Mirror', el europeo decidió sincerarse sobre los malos momentos que vivió en Múnich, en especial por no lograr acoplarse al ritmo de juego y no contar con la confianza de los entrenadores.

"Me estaba volviendo loco. Tuve suerte de que mis padres se mudaran a Múnich por mí. No sé qué habría pasado si hubiera estado allí solo, fue muy duro mentalmente", declaró Ryan Gravenberch sobre su complicada estadía en Alemania.

De hecho, aunque en su palmarés tiene títulos con el Bayern Múnich, el propio mediocampista neerlandés decidió ser franco al señalar que no se sintió campeón, ya que no aportó a esos logros, a diferencia de lo que ha logrado en el Liverpool.

"Me alegré de que fuéramos campeones, pero mi contribución fue pequeña. Sé que nos presentamos como campeones, pero yo no me sentí campeón en absoluto. Fue una sensación totalmente diferente a todas las otras veces que gané trofeos. Con Nagelsmann, jugaba tres partidos seguidos viendo a mi equipo durante 90 minutos. Fue entonces cuando empecé a perder la cabeza. En invierno, lo había superado por completo. Durante los dos últimos meses de la temporada con Tuchel, jugué más minutos que en todo el periodo anterior", detalló Gravenberch sobre los entrenadores que tuvo en el club bávaro.

Ryan Gravenberch on his time at Bayern: "I was going crazy in my head. I was lucky my parents had moved to Munich for me. I don’t know what would have happened if I had been out there just on my own…it was really tough mentally.



Y para terminar, Ryan dejó en el pasado su estadía en el Bayern Múnich y ahora se centra en el protagonismo que tiene en Liverpool, siendo titular indiscutible: "Recuerdo cómo me sentí en el Bayern, pero sé que he logrado salir de ese bache. Y de eso estoy orgulloso".

Con apenas 23 años Gravenberch ha jugado en tres históricos de Europa, comenzando por el Ajax de Ámsterdam durante cuatro temporadas, una en el Bayern, y ya comenzó su tercera campaña en el Liverpool. Además, ha hecho parte ya de la Selección de Países Bajos, disputando la Eurocopa 2020 y la 2024.