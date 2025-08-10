En Liverpool ‘lloran’ y recuerdan a Luis Díaz, tras perder final; “perdimos a Lucho”

Liverpool perdió la final de la Community Shield 2025 contra Crystal Palace, este domingo, al empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y luego caer 3-2 desde los lanzamientos de penal, algo que generó algunos cuestionamientos en el entorno del equipo y en la interna, en especial tras gastar más de 300 millones de euros en fichajes, pero perdiendo otros jugadores como Luis Díaz y Darwin Núñez.

Por ese motivo, más allá de que los colombianos se reportaran en redes sociales apuntando contra los reds por dejar ir a ‘Lucho’, el capitán del equipo de Merseyside, Virgil Van Dijk, en medio de la tristeza por perder el primer título de la temporada, nombró y recordó al guajiro.

El neerlandés dejó claro que con las ventas de dos importantes en la ofensiva como Luis Díaz y Darwin Núñez, les faltan piezas para competir más en todos los frentes que tendrán en la campaña.



En Liverpool lamentan la salida de Luis Díaz tras perder Community Shield

El neerlandés Virgil Van Dijk tomó la vocería luego de caer en los penaltis contra Crystal Palace e hizo un llamado a la directiva, que aunque ha invertido un buen dinero, en la opinión del defensor necesitan un jugador más.

“Bueno, acabamos de perder a Darwin, se fue a Arabia Saudita y perdimos a Lucho, que obviamente se fue al Bayern Múnich”, declaró el capitán del Liverpool para ‘TalkSport’.

Y sobre el mismo tema explicó que “creo que siempre hay espacio para un atacante que nos refuerce, así que veremos qué nos depara esta ventana de oportunidades para equilibrar el equipo”.

A pesar de la declaración de Virgil Van Dijk, en Liverpool realizaron dos fichajes importantes en ataque, que son el alemán Florian Wirtz, por el que pagaron más de 100 millones de euros, y también contrataron a Hugo Ekitiké, por el que desembolsaron 80 millones. Sin embargo, al perder un extremo habilidoso como Luis Díaz y un delantero de la categoría de Darwin Núñez, están analizando gastar otros más de 100 millones por el sueco Aleksander Isak, actualmente en el Newcastle.

Cabe recordar que en su estadía en el Liverpool, Luis Díaz consiguió ganar la Community Shield con el equipo de Merseyside en el año 2022, venciendo en la gran final al Manchester City, y desde ya algunos siguen lamentando que fuera vendido y no se le arreglara el salario, que era el principal tema por el que 'Lucho' decidió aceptar la oferta del Bayern Múnich, ya que pasaría de ganar entre 2.5 y 3 millones en Inglaterra a 14 millones por temporada en Alemania.