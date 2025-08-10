Publicidad

En Liverpool 'lloran' y recuerdan a Luis Díaz, tras perder final; "perdimos a Lucho"

En Liverpool ‘lloran’ y recuerdan a Luis Díaz, tras perder final; “perdimos a Lucho”

El capitán del Liverpool, Virgil Van Dijk, mandó un mensaje directo sobre las ventas de Luis Díaz y Darwin Núñez tras perder el primer título de la temporada. Al guajiro sí lo valoran.