Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cuáles son las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026?; Colombia es fija

¿Cuáles son las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026?; Colombia es fija

A falta de solo semanas para que se realice el sorteo del Mundial 2026, todavía hay varias selecciones que tienen en 'veremos' su clasificación al certamen mundialista.

Por: EFE
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Selección Colombia
Selección Colombia - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad