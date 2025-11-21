Desde España ven a la Selección Colombia como favorita para el Mundial 2026; "es muy buena"

Faltan pocos meses para que ruede el balón en el Mundial 2026, cita orbital a la que la Selección Colombia asistirá en el próximo año. El combinado 'tricolor' tiene grandes figuras en sus filas como los son Luis Díaz, James Rodríguez, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, por mencionar algunos.

En el horizonte queda por conocer el grupo que integrará el combinado de nuestro país en el campeonato que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, luego de haberse instalado en el bombo 2. Desde la distancia, analizaron al plantel dirigido por Néstor Lorenzo, al que calificaron como muy bueno; entre las favoritas para quedarse con el trofeo.

Selección Colombia, en manos de la surte para conocer sus rivales en el Mundial 2026. Foto: FCF.

Fue Yéremey Pino, compañero de Lerma y Muñoz en el Palace, el que empleó palabras de elogio para definir a la 'amarilla'. El internacional con la Selección España indicó que su seleccionado le apuesta a llegar lo más lejos posible en la Copa del Mundo del próximo año, seguir por la buena estela como lo hicieron en la pasada Eurocopa.



"Al final, el Mundial es muy importante para nosotros; queremos llevar a España a lo más alto. Como hicimos en la Eurocopa (2024), ahora queremos hacerlo en el Mundial, y ese es nuestro objetivo", precisó Pino, en declaraciones publicadas en la web oficial del elenco londinense.

A continuación, el delantero de la 'roja' complementó: "No queremos pensar que somos los favoritos, para nada, porque Colombia, Argentina, Inglaterra… hay muchos equipos muy buenos".

Pino, de 23 años, volvió a precisar que el objetivo de España es hacer un buen Mundial 2026, además porque tienen excelentes jugadores para lograrlo.

"En España, el fútbol se vive, el fútbol se respira, y en los últimos años lo hemos hecho muy bien, hemos formado jugadores de gran calidad, jugadores jóvenes. Tenemos un grupo fantástico, y el entrenador ha creado una familia dentro de ese grupo. Vamos a luchar contra ellos para llevar a España lo más alto posible", concluyó.



¿Qué seleccionados hacen parte del bombo 2 para el Sorteo del Mundial 2026?

Croacia (11)

Marruecos (12)

Colombia (13)

Uruguay (15)

Suiza (17)

Senegal (18)

Japón (19)

Irán (21)

Corea del Sur (22)

Ecuador (23)

Austria (24)

Australia (25)

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

Está establecido para el 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington D.C., Estados Unidos.

En dicho sorteo participarán 48 selecciones, mismas que serán distribuidas en 12 grupos de 4 equipos cada uno. Argentina es la defensora del título.