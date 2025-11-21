Fortaleza anuncia que jugará una final frente a Santa Fe; "las condiciones son favorables"

Fortaleza aún sueña con llegar a la final de la Liga BetPlay 2025-2. El cuadro capitalino cayó en su primera presentación en los cuadrangulares contra el Deportes Tolima en el estadio de Techo 1-0, sin embargo todavía no resigna las opciones de hacer historia en el fútbol colombiano.

Los 'amix' hicieron un muy buen torneo regular, ubicándose en la sexta posición de la tabla con 35 puntos, producto de nueve victorias, ocho empates, y tan solo tres derrotas, por lo que buscarán recuperar esa memoria futbolística que los hizo sorprender a todos, en el partido de este sábado contra Independiente Santa Fe.

Precisamente, antes de verse las caras contra 'el león', el técnico Sebastian Oliveros habló sobre la derrota que sufrió su equipo en el encuentro frente al pijao y que no le permitió iniciar con pie derecho su grupo. "Contra Tolima fue un partido muy competido, Fortaleza viene haciendo bien las cosas, pero infortunadamente en este primer juego no pudimos lograr el resultado esperado a sabiendas de que sabemos la importancia de sumar en este cuadrangular, y más si eres local. Ahora bien, consideramos que, si estamos en nuestra mejor versión, de que si hacemos las cosas como normalmente las realizamos vamos a poder empezar a ver los resultados esperados sin traicionar lo que hemos hecho y lo que nos ha traído hasta acá demostrando que somos fuertes", dijo el entrenador de Fortaleza.



Ya con respecto al crucial duelo contra los vigentes campeones de Colombia, el joven entrenador también dejó su concepto. "Ahora tenemos un partido muy importante contra Santa Fe este sábado de visitantes en donde sabemos que estamos en Bogotá y que seguramente la altura y las condiciones no cambian tanto. Estamos convencidos que debemos salir a sumar si queremos seguir soñando en pro de llegar a la final", agregó Oliveros en un evento del patrocinador Stake.

Último enfrentamiento contra Santa Fe

El elenco bogotano tiene un buen recuerdo de su más reciente choque contra Santa Fe. En la octava jornada del todos contra todos, lograron vencer a su contricante de esta fecha 2-0 con anotaciones de Jonathan Marulanda y Sebastián Valencia, en un duelo muy accidentado que terminó con tres expulsados, uno para los 'amix', Kelvin Flórez, y dos para 'los cardenales', Marcelo Meli y Emanuel Olivera.

Los dirigidos por Oliveros enfrentarán un duelo crucial para sus aspiraciones en el campeonato, ya que una derrota los dejaría con cero puntos en dos partidos, y de haber un ganador en el otro duelo del grupo B entre el Tolima y el Bucaramanga, se alejaría mucho del primer lugar que da el tiquete para la gran final del rentado nacional. Será un todo o nada para Fortaleza.