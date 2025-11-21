Durísima sanción para Luis Díaz tras expulsión por falta a Hakimi; según el diario 'Bild'

"La UEFA ha suspendido a Luis Díaz durante tres partidos tras su tarjeta roja contra el Paris Saint-Germain. El FC Bayern esperaba la sanción obligatoria de un partido. El FC Bayern ha solicitado a la UEFA la justificación por escrito de la resolución, para poder recurrir la decisión", ese fue la información en 'X' del periodista alemán Christian Falk, del diario 'Bild', con respecto a la suspensión del atacante colombiano en la Champions League.

Hasta ahora, no se ha presentado un pronunciamiento oficial de parte de la UEFA, ni tampoco del tradicional club de Alemania. Incluso, en el contacto con la prensa de este viernes, el técnico Vincent Kompany aseguró que él esperaba una sola jornada sin el guajiro en el torneo europeo.

Además del duelo contra Arsenal (miércoles 26 de noviembre); Díaz Marulanda se perderá los juegos en casa, en el Allianz Arena, frente al Sporting Lisboa, del 9 de diciembre, y contra Union Saint-Gilloise, el 21 de enero del 2026. Volverá para el último partido de la temporada regular de la Champions League 2025/2026, el 28 de enero contra el PSV Eindhoven. Esto en caso de que sea confirmada la pena y no haga efecto la apelación de los bávaros.