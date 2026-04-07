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Gol Caracol  / En Real Madrid advierten a Bayern Múnich, de cara a la vuelta, en Champions: "Estamos vivos"

En Real Madrid advierten a Bayern Múnich, de cara a la vuelta, en Champions: "Estamos vivos"

Tras la caída por 2-1 frente a los alemanes, en el cuadro 'merengue' hay esperanza de cara al compromiso de vuelta, por los cuartos de final en la Liga de Campeones.

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre Real Madrid vs. Bayern Múnich, por Champions League.
Acción de juego en el duelo entre Real Madrid vs. Bayern Múnich, por Champions League.
Foto: AFP.

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