En Real Madrid advierten a Bayern Múnich, de cara a la vuelta, en Champions: "Estamos vivos"

Andriy Lunin, portero del Real Madrid, remarcó este martes, tras la derrota por 1-2 con el Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que su equipo está "vivo" para el duelo de vuelta en Alemania de la próxima semana, en el que van a "darlo todo".

"Podríamos evitar algún gol seguramente, pero el equipo ha reaccionado bien. Hemos atacado mucho y estamos vivos", valoró en declaraciones a 'Movistar' al término del encuentro, del que reconoció que, "en cualquier caso, siempre se pueden hacer las cosas mejor".

"Obviamente, sería mejor si hubiéramos marcado más o si empatamos por lo menos, pero es lo que hay. Tenemos que seguir pensando en el próximo partido de Liga y luego tenemos días para el partido de vuelta, que va a ser más complicado. Estamos vivos, creemos en eso, son cuartos de final de Champions, no iba a ser fácil en ningún momento y vamos a darlo todo ahí", prosiguió el guardameta.

Luis Díaz celebra su gol con Bayern Múnich frente a Real Madrid, por la Champions League, y Kylian Mbappé lo observa AFP

Lunin apuntó que en el duelo de vuelta hay que "intentar no encajar y meter gol". "Vamos a ver si podemos dar la vuelta a esto", añadió.



Manuel Neuer, la gran figura

Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid, aseguró este martes, después de perder 1-2 ante el Bayern en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que el mejor jugador del conjunto bávaro fue el guardameta Manuel Neuer.



El defensa alemán lamentó las oportunidades que perdió su equipo y alabó a quien fue a su juicio el mejor del partido: "Necesitamos tirar más a puerta. El mejor jugador del Bayern hoy fue Neuer", dijo a Movistar Plus.

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"Salimos en el segundo tiempo y encajamos directamente un gol. Los dos goles que encajamos fueron dos regalos. Pero yo creo que en el segundo tiempo necesitamos más. Todo se abre con un gol de Mbappé. Creo que nosotros tuvimos muchas ocasiones para meter más goles pero al final es así", finalizó.