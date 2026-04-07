Así quedó la tabla de goleadores de Champions League, tras goles de Luis Díaz, Kane y Mbappé

Iniciaron los cuartos de final de la UEFA Champions League, este martes, y el partido estelar fue el de Real Madrid contra Bayern Múnich, donde no solamente había una disputa por tomar ventaja en la serie, sino también una rivalidad entre los delanteros y figuras de ambos equipos, por la tabla de goleadores.

El colombiano Luis Díaz llegó a su quinta anotación luego de anotarle el 1-0 a los 'merengues', en el Santiago Bernabéu, pero aún está lejos del podio. Sin embargo, igualó a su compatriota Camilo Durán, quien se reportó con cinco tantos con el Qarabaq.

El líder de la tabla de goleadores es el francés Kylian Mbappé, quien con el de conseguido este martes ya tiene 14 celebraciones en la actual Champions League. Su inmediato perseguidor es casualmente Harry Kane, quien le marcó al Real Madrid, y llegó a once, acercándose al astro galo. El tercer lugar es para Anthony Gordon (Newcastle), con 10 dianas.



Tabla de posiciones de Champions League, tras goles de Luis Díaz y Harry Kane:

Kylian Mbappé (Real Madrid) - 14 goles Harry Kane (Bayern Múnich) – 11 goles Anthony Gordon (Newcastle) – 10 goles Julián Álvarez (Atlético de Madrid) – 8 goles Erling Haaland (Manchester City) – 8 goles Jvicha Kvaratshelia (PSG) – 7 goles Victor Osimhem (Galatasaray) – 7 goles Harvey Barnes (Newcastle) – 6 goles Fermín López (Barcelona) – 6 goles Hauge (Bodo Glimt)– 6 goles Martinelli (Arsenal) – 6 goles Vitinha (PSG) – 6 goles Luis Díaz (Bayern Múnich) - 5 goles