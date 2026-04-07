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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así quedó la tabla de goleadores de Champions League, tras goles de Luis Díaz, Kane y Mbappé

Así quedó la tabla de goleadores de Champions League, tras goles de Luis Díaz, Kane y Mbappé

Este martes los tres atacantes anotaron en el partidazo de Real Madrid 1-2 Bayern Múnich, y con eso sumaron en su cuenta personal en la tabla de goleadores de la Champions League 2025/26.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Bayern Múnich vs Real Madrid en los cuartos de la Champions League
Bayern Múnich vs Real Madrid en los cuartos de la Champions League
AFP

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