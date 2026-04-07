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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se agrandó frente al Real Madrid, en Champions; gol de calidad y figuración en triunfo 1-2

Luis Díaz se agrandó frente al Real Madrid, en Champions; gol de calidad y figuración en triunfo 1-2

Luis Díaz y Harry Kane marcaron el valiosísimo triunfo de Bayern Múnich, en el propio Santiago Bernabéu, sobre los 'merengues', que se vieron sorprendidos, con un colombiano de figura.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Bayern Múnich vs Real Madrid en los cuartos de la Champions League
Luis Díaz en el Bayern Múnich vs Real Madrid en los cuartos de la Champions League
AFP

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