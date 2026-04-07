Luis Díaz se agrandó frente al Real Madrid, en Champions; gol de calidad y figuración en triunfo 1-2

En la ida de los cuartos de final de la Champions League, Bayern Múnich pegó fuerte y venció por un marcador de 1-2 a Real Madrid, en la propia cancha del estadio Santiago Bernabéu, que se vio colmado de público que le puso el color y en condimento desde las gradas. Los goles de los alemanes fueron convertidos por el colombiano Luis Díaz y por Harry Kane, quien hicieron sufrir a los hichas locales al minuto 41 y 46, respectivamente. El descuento de los blancos lo anotó Kylian Mbappé.

Díaz Marulanda se mostró atento, dinámico, cumpliendo con labores tácticas encomendadas por Vincent Kompany, su entrenador, y cuando su equipo tuvo el balón en su poder, pasó con velocidad y generó peligro.

El nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, en una de esas descolgadas hizo un movimiento perfecto al espacio vacío y a la salida de Lunin, definió de gran manera para darle apertura al tanteador. Cuando el descanso ya se intuía como refugio, un pase de Gnabry dejó solo al colombiano. Esta vez no hubo redención. Gol del Bayern y comienzo de lo anunciado: la pesadilla tomaba forma.

Celebración del estelar hombre de la Selección Colombia junto a sus compañeros, en un sector de la grada del escenario deportivo los seguidores bávaros que llegaron hasta tierras españolas también brincaron y se abrazaron.



Luis Díaz en el Bayern Múnich vs Real Madrid en los cuartos de la Champions League AFP

Publicidad

En la parte complementaria, 'Luchito' Díaz siguió en la misma tónica e incluso en una acción en la que persiguió a Vinícius Jr le tuvo que hacer falta, en cercanías de su área, y terminó viendo la tarjeta amarilla.

Los minutos finales para Bayern fueron de intensidad en la marca, corriendo y luchando, tratando de estar bien parados en defensa y aguantar así los ataques de Real Madrid, que tomó aire en los minutos finales, después del descuento de Mbappé. Al 90 +1, el profesor Kompany ordenó el cambio del número '14', quien le dio paso a Havertz.

Publicidad

Para Díaz Marulanda la temporada de Champions lo tiene con 5 goles y tres asistencias, ahora con la ilusión de poder clasificar a las semifinales del torneo más importante a nivel de clubes en el mundo.

El francés Aurelien Tchouameni vio tarjeta amarilla y se perderá el choque de vuelta, el miércoles 15 de abril en Múnich.

Los fantasmas del City Chelsea y PSG, cercanos sufridores de milagros imposibles, no atenazaron al Bayern. Un buen dibujo en la primera parte, la efectividad de Kane y de Luis Díaz y, sobre todo, una noche espectacular de Neuer, desataron la tormenta en el Bernabéu. Pero dentro, bajo techo, no fuera, como la que antes presagió la caída de los hombres de Arbeloa, al borde del abismo en la Liga de Campeones.

-- Ficha técnica:

Publicidad

1- Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (Militao, min. 62), Carreras; Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch (Bellingham, min. 62), Güler (Brahim, min. 71); Mbappé y Vinícius.

2- Bayern Múnich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (Davies, min. 69); Pavlovic (Bischof, min. 93), Kimmich; Olise, Gnabry (Musiala, min. 69), Luis Díaz (Goretzka, min. 93; y Kane.

Publicidad

Goles: 0-1, min. 41: Luis Díaz; 0-2, min. 47: Kane; 1-2, min. 71: Mbappé.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Mostró cartulina amarilla a Tchouaméni (min. 36) por parte del Real Madrid y a Neuer (min. 82) y a Musiala (min. 86) por parte del Bayern Múnich.

Incidencias: partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 80.000 espectadores.