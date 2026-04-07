Cuándo es Bayern Múnich vs. Real Madrid en Champions; hora y dónde ver a Luis Díaz, EN VIVO, en TV

Bayern Múnich se acercó a las semifinales de la Champions League, tras ganar este martes 7 de abril, al Real Madrid por 1-2, en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final. Allí, hubo protagonismo colombiano gracias a Luis Díaz, quien se reportó y fue el encargado de abrir el marcador, rompiendo la paridad y silenciando la casa 'merengue'.

El campeón alemán tomó ventaja al borde del descanso, al minuto 41, con el gol del guajiro y al inicio de la segunda parte, Harry Kane, con un tiro desde el borde del área, fiel a su estilo, hizo el segundo. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa acortaron distancias en el 71' por medio de Kylian Mbappé, que sorprendió a la defensa teutona, atacando la espalda y definiendo bien.

Ahora, las malas noticias no pararon ahí para el Real Madrid, ya que el mediocampista francés, Aurelien Tchouameni, vio la tarjeta amarilla y se perderá el partido de vuelta, el cual está programado para el miércoles 15 de abril, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Allianz Arena, en Múnich. Allí, se definirá al semifinalista de la Champions League 2025/2026.



Cuándo es Bayern Múnich vs. Real Madrid en Champions League

Día: miércoles 15 de abril.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia); 9:00 p.m. (Alemania y España).

Estadio: Allianz Arena.

Jornada: vuelta de los cuartos de final.

Transmisión: ESPN / Disney Plus Premium.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, celebra su gol contra Real Madrid, por la Champions League AFP

¿Cómo está el historial entre alemanes y españoles?

La página oficial de la UEFA Champions League registra un total 29 partidos entre ambos equipos, donde Real Madrid se ha impuesto en 13 ocasiones, mientras que Bayern Múnich tiene 12 victorias. Por último, han empatado en cuatro oportunidades. Dichos números demuestran que, históricamente, es una serie pareja y que, incluso, podría igualarse próximamente.



Números de Luis Díaz con Bayern Múnich

Después de su salida de Liverpool y desde su arribo al conjunto alemán, 'Lucho' registra un total de 3.323 minutos en cancha, repartidos en 40 compromisos, entre Bundesliga, la Copa de Alemania, Supercopa alemana y Champions League. En dichos encuentros, ha marcado 23 goles y brindado 18 asistencias, siendo una pieza clave del equipo de Vincent Kompany.

