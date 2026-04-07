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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cuándo es Bayern Múnich vs. Real Madrid en Champions; hora y dónde ver a Luis Díaz, EN VIVO, en TV

Cuándo es Bayern Múnich vs. Real Madrid en Champions; hora y dónde ver a Luis Díaz, EN VIVO, en TV

Después de unos apasionantes 90 minutos iniciales de esta serie de cuartos de final, el clasificado a semifinales de la Liga de Campeones se define en casa del Bayern Múnich.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Real Madrid, por la Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Real Madrid, por la Champions League
AFP

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