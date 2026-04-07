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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Luis Javier Suárez en cancha, Sporting Lisboa perdió 0-1 con Arsenal y se complicó en Champions

Con Luis Javier Suárez en cancha, Sporting Lisboa perdió 0-1 con Arsenal y se complicó en Champions

A pesar de todos los intentos del colombiano; al final, poco pudo hacer para marcar la diferencia en el marcador en el duelo de ida, por los cuartos de final de la Champions League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez en duelo contra el Arsenal, por la Champions League.
Luis Javier Suárez en duelo contra el Arsenal, por la Champions League.
Foto: AFP.

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