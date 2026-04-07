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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Edwuin Cetré se puede mover con naturalidad en La Plata, la gente de Estudiantes le tiene cariño"
Exclusivo

"Edwuin Cetré se puede mover con naturalidad en La Plata, la gente de Estudiantes le tiene cariño"

En Gol Caracol consultamos en el sur del continente sobre la actualidad de Edwuin Cetré, figura de Estudiantes de la Plata en el fútbol de Argentina.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Edwuin Cetré, delantero y figura de Estudiantes de la Plata.
Edwuin Cetré, delantero y figura de Estudiantes de la Plata.
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