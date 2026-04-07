"Edwuin Cetré se puede mover con naturalidad en La Plata, la gente de Estudiantes le tiene cariño"

Edwuin Cetré es hoy día una de las figuras de Estudiantes de la Plata, equipo que buscará ser protagonista este 2026 no sólo en el ámbito del fútbol en Argentina, sino también en la Copa Libertadores de América. El extremo vallecaucano, de 28 años, tuvo un año anterior lleno de éxitos, mismos que lo llevaron a ser pretendido por otros 'grandes' del continente, como Boca Juniors, pero después de varias semanas de incertidumbre, los hinchas del 'pincha' respiraron porque su destino deportivo siguió ligado al rojo.

El colombiano destila buen fútbol sobre el césped, aporta goles, asistencias y verticalidad por la banda; es una ficha fundamental en el esquema táctico de Alexander 'Cacique' Medina; es su gran referente en ataque, y si fuera poco, fuera de los terrenos de juego es muy querido y servicial, cualidades que los fanáticos de Estudiantes no paran de resaltar.

Edwuin Cetré campeón con Estudiantes del Trofeo de Campeones AFP

Cetré volverá este miércoles a Colombia para enfrentar a un equipo que conoce muy bien, Independiente Medellín, en el marco de la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores. Edwuin Stiven lució los colores del 'poderoso' todo el 2023 y su gran campaña en el rojo antioqueño le permitió dar el salto al fútbol de Argentina, llegando precisamente al 'pincha'.



Previo al duelo por el certamen continental, en Gol Caracol consultamos en el sur del continente sobre la actualidad del talentoso vallecaucano. Sergio Maffei, editor del diario 'Olé', contó a este portal el por qué es tan importante Cetré en Estudiantes de la Plata, cómo es su día a día en el club y una que otra curiosidad fuera de las canchas.



Cetré, un '10' en la interna del club

"Cetré hoy para Estudiantes es un jugador muy importante. Fue su jugador más desequilibrante el año pasado en la conquista del Torneo Clausura y también del Trofeo de Campeones, marcando goles decisivos con asistencia, que lo convirtieron en la figura del equipo, claramente con Cristian Medina, el exjugador de Boca. Y si bien ahora no pudo arrancar el torneo en plenitud por todos estos vaivenes que tuvo con la transferencia, la situación con Boca; eso no implica que no sea un jugador fundamental", dijo en primera instancia Maffei.

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A continuación, el periodista argentino habló de los atributos del exJunior de Barranquilla fuera de los campos de entrenamiento, haciendo hincapié en su humildad y sencillez.

"Es un jugador muy querido en el plantel de Estudiantes, se ganó rápidamente a sus compañeros por esta cuestión siempre simpática y divertida que tienen los colombianos, por su forma de ser, por su alegría; incluso tiene una relación excelente con las cocineras del club, con las cuales se saca fotos. La otra vez le regaló una camiseta a una de ellas, cuando volvió de ser campeón le regaló la medalla; es una persona que ha caído muy bien en Estudiantes, que lo ha arropado, lo ha respaldado le ha dado la confianza y que le ha permitido, ser hoy un jugador muy importante en el fútbol argentino y voy a ir un poquito más allá, ser uno de los mejores jugadores del fútbol argentino", indicó.

Edwuin Cetré, jugador colombiano, se coronó campeón con Estudiantes de La Plata AFP

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¿Cómo vivieron los hinchas de Estudiantes el tema de las negociaciones caídas, ¿dio alivio?

"Con algo de resignación porque el club dejó en claro que alguien más tenía que ser vendido. Estudiantes vendió a Santiago Ascacibar a Boca y a Román Gómez, un juvenil que empezó a jugar el año pasado de lateral, se consolidó y lo vendió a Bahía de Brasil. Entendió que Estudiantes tenía que vender un jugador más y que Cetré era el que más posibilidades tenía. A partir de ahí, lo que vino después, obviamente, generó un alivio porque el hincha de Estudiantes, entiende que para volver a pelear la Copa Libertadores necesita de Cetré. Ahora, el club había planteado un escenario de tener que equilibrar las cuentas y el hincha es muy respetuoso de Estudiantes, que es un club ordenado de la salud financiera de la institución, entonces, si Juan Sebastián Verón a la cabeza, como presidente, y el resto de dirigencia habían marcado que Cetré tenía que ser vendido para no pasar sobresaltos económicos, el hincha lo entendió desde ahí, pero cuando se frustraron las posibilidades de que vaya al Paranaense y a Boca, el hincha recibió con un poco de alegría esa noticia".

¿Cómo ha sido la evolución de Cetré en el fútbol de Argentina?

"Edwuin tuvo una particularidad y es que se acomodó rápidamente al fútbol argentino, enseguida que llegó Estudiantes tuvo una participación muy importante en lo que fue la Copa de la Liga 2024, sobre todo en esa semifinal que Estudiantes venció a Boca por penales, donde entró y fue desequilibrante, donde terminó convirtiendo el penal que le dio el empate a Estudiantes. En definitiva, a partir de ahí, él tuvo una rápida adaptación, después obviamente que tuvo un momento de bajón que lo hizo salir del equipo, ese fue el arranque del 2025, donde no parecía encontrar el ritmo, ni el protagonismo que había tenido en ese final del 2024.Después, recuperó nuevamente su nivel, la titularidad. Fue el jugador más importante de los últimos dos títulos de Estudiantes conseguidos a fines del 2025. Por lo cual, es un jugador que se acomodó rápidamente a la exigencia y al ritmo del fútbol argentino, lo cual me parece que es una gran gran virtud porque,venir de otro país, otro fútbol, de otro estilo siempre requiere un periodo de acomodamiento y él no lo sintió, no lo necesitó".

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¿Cómo es el apoyo de los hinchas de Estudiantes con el colombiano?

"De la mano con esa sensación de alivio que sintieron los hinchas de Estudiantes cuando se cayeron las ventas de Paranaense y de Boca. El hincha de Estudiantes tiene por Cetré un respeto y también un cariño que él se lo ganó por sus actuaciones. Incluso, antes de todo lo de Boca, él estuvo en la tribuna en el partido con Riestra, cuando todavía su pase a Boca estaba a punto de de cristalizarse, y no había saltado esto de la revisión médica y el hincha lo despidió, lo saludó, él gritó el gol del triunfo del equipo como si fuera un hincha más. Todas esas actitudes que él tuvo, la verdad, que cayeron muy bien en la gente que lo quiere mucho, y que a diferencia de lo que pasó con con Ascacibar, que se fue a Boca y la gente quedó muy enojada con él, por la forma en la que se fue, en el caso de Cetré como que le dio semáforo verde, y hasta decidieron que en algún momento, si se va, pueda volver al club".

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Alguna curiosidad con Cetré en La Plata, ya sea con los hinchas o en el entorno del club...

"Es alguien que se puede mover por la ciudad de La Plata donde radica Estudiantes con total naturalidad, es alguien que por donde va es bien recibido y siempre tiene muestras de cariño, porque él es muy respetuoso y por su forma de ser. Incluso, Estudiantes tiene al lado de la cancha un restaurante, en el cual puedes comer al lado del campo de juego, y él suele ir a comer ahí con su novia y se le suele ver en algunos otros restaurantes de la ciudad. Siempre la gente está muy predispuesta con Cetré, incluso los hinchas de Gimnasia que pueden tenerlo como rival, que en definitiva no hay nada contra él".

Edwuin Cetré, jugador colombiano de Estudiantes de La Plata, festeja su gol frente a Boca Juniors AFP

Además, "esa relación tan linda que él tiene con las cocineras, que han subido foto con él, cómo las trata, el regalo que les hizo; la retribución porque él entiende que ellas también son parte de un equipo como son los utileros. Todo ese carisma que él tiene hacen que sea un jugador muy querido en Estudiantes y que el día que se vaya Estudiantes lo va a extrañar en todo sentido. Lo va a extrañar tanto en la cancha como afuera, porque él aporta su alegría para el grupo, siempre es positivo, siempre mirando para adelante y nunca planteó un conflicto. Entonces es un jugador que a Estudiantes le ha rendido en todas las facetas".