Así fue el gol de Roger Martínez con Al Taawon; le recorta distancia a Cristiano Ronaldo

Al Taawon logró irse al entretiempo del partido contra Al Hilal, este martes, empatando 1-1 gracias al gol de penalti del delantero colombiano Roger Martínez, al minuto 45+4.

El atacante cartagenero engañó al arquero rival, y mandó la pelota al fondo de la red, para igualar parcialmente el compromiso. Con este tanto llegó a 17 celebraciones, quedando a solamente tres del astro portugués, Cristiano Ronaldo.

Roger Martínez goza de un buen presente en la Liga de Arabia Saudita, y su equipo, el Al Taawon está en el puesto 5 de la tabla de posiciones, con 40 puntos, a 16 del líder que es el Al Ahli.



Así fue el gol de Roger Martínez en Al Taawon vs Al Hilal, en Liga de Arabia Saudita: