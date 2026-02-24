Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el gol de Roger Martínez con Al Taawon; le recorta distancia a Cristiano Ronaldo

Así fue el gol de Roger Martínez con Al Taawon; le recorta distancia a Cristiano Ronaldo

El delantero colombiano Roger Martínez consiguió el empate parcial 1-1 entre Al Taawon y Al Hilal, en Arabia Saudita, de penalti, sumando una anotación más en su temporada en Arabia Saudita.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de feb, 2026
Comparta en:
Roger Martínez Al Taawon
Roger Martínez en partido de Al Taawon vs Al Hilal - Foto:
Al Taawon

Publicidad

Publicidad

Publicidad