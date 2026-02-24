Julio Comesaña, honrado por elección de Luis Díaz; “Es un ser humano extraordinario, respetuoso”

Este martes en las redes sociales del Bayern Múnich el protagonista fue Luis Díaz, quien en una dinámica eligió a algunas personas de su vida profesional, y entre las elecciones apareció el director técnico Julio Comesaña, quien apareció en el video publicado por el prestigioso club alemán.

Por eso, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' contactaron al entrenador uruguayo, quien se mostró honrado por lo dicho por el nacido en Barrancas, La Guajira, y lo llenó de elogios, no solo por su nivel futbolístico, sino también por su forma de ser.



Julio Comesaña habla de Luis Díaz

"Qué le parece, Lucho es un extraordinario ser humano, generoso, solidario, y respetuoso. Quizás está devolviendo de alguna manera el agradecimiento, no sé, por las cosas normales de mi forma de ser que yo hice con él. Yo no tuve un trato diferente que con otros, sino que es alguien sensible y siempre digo una palabra que no digo todo: Lucho es un ser humano confiable", comenzó resaltando el uruguayo.

Comesaña decidió contar una situación puntual en la que se mostró cercano a Luis Díaz en sus inicios en Junior, relatando que "yo hice algo digamos que yo recuerde con él, una sola vez fui a donde él vivía, al apartamento donde vivía con una hermana. Él no estaba y conversé un poco con su hermana, que necesidades tenían, el club en esa época estaba allí cerca muchas veces de algunos futbolistas, y yo no sé, de pronto esas cosas que las valora y otras que las pasa por encima".

Ya en lo deportivo, Julio Avelino puntualizó en que "lo más importante es que yo a Lucho lo dejaba jugar, después de verlo jugar en contra nuestro un miércoles de noche con el Barranquilla, nos dio un baile de novela, jugando por izquierda, por derecha. Lo dirigía Arturo Reyes. Después de eso tuve una reunión con Luis Grau, Peñalosa, también Reyes, Dulio Miranda, y les hice una pregunta sobre si estaba Lucho, que si esta a en condiciones, porque me había sorprendido".



Acá más respuestas de Julio Comesaña sobre Luis Díaz:

*Así llegó Luis Díaz al Junior

"Arturo Reyes quería tenerlo un poco más (en el Barranquilla FC) porque se divertía, pero Dulio dio una opinión certera, dijo que ya estaba, y con eso lo trajimos al primer equipo. Creo que debutó con Cerro Porteño en copa y nunca más salió, yo no le mortifiqué, ni le dije que era un fenómeno, porque el siempre como ser humano es solidario y en la cancha es tremendamente solidario. Siempre tiene un estado de animo de desafío, de enfrentar las situaciones de juego. Cumplió unas etapas que lo llevaron a lo que es hoy".



*La exitosa carrera de Lucho

"Cuando salió de aquí fue a Portugal, un mercado ideal en ese momento. Se fue, aprendió, mostró una cantidad de condiciones y fue haciendo el camino, le salió el desafío de Inglaterra, sin saber inglés, y también cumplió porque para que el Bayern Múnich se fijara algo debió haber hecho".

Luis Díaz es figura en Bayern Múnich. Getty

*Su más reciente encuentro con Luis Díaz

Yo me lo encontré solo una vez hace no mucho en el hotel Dann Carlton, me invitó a charlar un rato con Amaranto Perea, solitos en un lugar. Vi el mismo ser humano que vi cuando comenzó con nosotros en la profesional con Junior. Cariñoso, respetuoso, alegre, escuchando más de lo que habla. Siempre está contento, nunca está a disgusto, nunca reclama nada".

*Luis Díaz, alguien que no necesita lujos

"Vivían sin lujos, sin nada de eso, Lucho es capaz incluso en este momento de vivir en un lugar tranquilo mientras exista higiene, alimentación. No es un hombre de vida ostentosa, de mostrar, uno lo ve y hablan de él, ojala toda la vida sigue siendo el mismo".