Hora y dónde ver EN VIVO en TV Ecuador vs. Brasil y Argentina vs. Paraguay en Sudamericano Sub-20

El hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20 entró en su fase decisiva. Este miércoles se disputará la cuarta fecha, con cupos limitados para el Mundial de la categoría que se jugará este año en Polonia; la Selección Colombia no se puede permitir más tropiezos si quiere obtener una de esas dos plazas.

En esta etapa, el combinado de Brasil tiene puntaje perfecto, y Ecuador ha demostrado que es un rival duro de vencer. Paraguay, el elenco anfitrión, ha intentado dar la pelea, mientras que la 'tricolor' ha decepcionado tras haber sido líder en la zona de grupos; Argentina tampoco ha mostrado su mejor versión.

A primera hora rivalizarán la 'canarinha' y la 'tri' - ambas escuadras ya 'dijeron presente' en la cita orbital en tierras polacas en septiembre -, y ahora lo que intentarán es ver quién se quedará con ese primer lugar pensando en un posible título. Brasil buscará su undécima consagración consecutiva en este tipo de campeonatos, una hegemonía que las ecuatorianas, buscarán romper en el juego de esta cuarta jornada.

Luego les llegará la hora a Colombia y Venezuela en el Estadio Luis Alfonso Giagni. Las dirigidas por Carlos Paniagua están obligadas a vencer a las 'patriotas', que a su vez, se juegan sus últimos 'cartuchos' en el certamen de la Conmebol; el antecedente previo fue un triunfo 1-0 para la 'amarilla' en la fase de grupos. Eso sí, hay que indicar que las venezolanas le dieron pelea a la 'tricolor' por lo que se prevé un duelo reñido.



Acción de juego entre la Selección Colombia femenina Sub-20 y Venezuela en el Sudamericano 2026. X de @CONMEBOLtorneos

Publicidad

Por último, Argentina y Paraguay cerrarán la cuarta jornada. La 'albirroja' con 'combustible suficiente', pero no se confían e intentarán ante la 'albiceleste' un triunfo que les permita estar más cerca del objetivo del Mundial femenino Sub-20. ¡Se viene una fecha más que relevante!



Partidos de la cuarta jornada del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20:

Miércoles 25 de febrero del 2026:

Ecuador vs. Brasil

Hora: 4:00 de la tarde (de Colombia).

Estadio: CARFEM, Ypané.

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

Publicidad

Colombia vs. Venezuela

Hora: 6:00 de la tarde (de Colombia).

Estadio: Estadio Luis Alfonso Giagni.

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

Argentina vs. Paraguay

Hora: 8:00 de la tarde (de Colombia).

Estadio: CARFEM, Ypané.

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

Resultados de la tercera fecha:



Venezuela 2-2 Ecuador

Brasil 4-0 Argentina

Paraguay 1-1 Colombia

Así está la tabla de posiciones en el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20