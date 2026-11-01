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Gol Caracol  / En River Plate apuntan al árbitro Nicolás Ramírez, tras derrota 1-0 con Boca Juniors; "muy difícil"

En River Plate apuntan al árbitro Nicolás Ramírez, tras derrota 1-0 con Boca Juniors; "muy difícil"

Tras la caída en el clásico argentino, en River Plate no se guardaron nada sus jugadores, el técnico y hasta dirigentes, por la presentación del árbitro central en La Bombonera.

Por: EFE
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Boca Juniors vs River Plate árbitro Nicolás Ramírez
Boca Juniors vs River Plate, árbitro Nicolás Ramírez
AFP

El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, el entrenador Leonardo Ponzio y jugadores de la plantilla manifestaron este domingo su enojo por las circunstancias en que perdieron con dos jugadores menos por 0-1 el superclásico de la Liga Profesional ante Boca Juniors en el estadio La Bombonera.

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"Hubo jugadas puntuales en las que el árbitro nos condicionó", afirmó ante los periodistas el defensor Gonzalo Montiel al aludir al central Nicolás Ramírez, que lo expulsó en el minuto 79.

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Montiel, quien fue habitual en la selección argentina, reclamó que varios jugadores de Boca debieron ser amonestados y que el árbitro ignoró dos faltas en el área que pudieron haber sido penaltis para River.

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"Creo que así es muy difícil", dijo el defensor, aunque aceptó que el equipo no mostró su mejor cara y deben mejorar.

Gonzalo Montiel Boca Juniors vs River Plate
Gonzalo Montiel expulsado en Boca Juniors vs River Plate
AFP

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A los 9 minutos, el delantero local Miguel Merentiel escapó en una ocasión manifiesta de gol y el defensor de River Lucas Martínez Quarta lo abrazó, por lo que fue inmediatamente expulsado.

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Nicolás Otamendi, capitán de River y quien el 6 de octubre jugó su último partido con la Albiceleste, criticó el nivel de Ramírez a cargo del juego: "Hay que elegir al árbitro por la capacidad que tenga de dirigir a un superclásico. Perdió el control del partido".

"Te da bronca pero tenés que asumirlo", agregó Otamendi, aunque también señaló que "River no jugó como tendría que haberlo hecho.

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En la rueda de prensa posterior a la derrota las críticas al arbitraje llegaron por parte de Ponzio, entrenador del equipo de la banda roja: "En todos los acontecimientos que se dieron en el partido, vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en contra nuestro y a veces no interfiere. Es a decisión del árbitro".

"No quiero que me den y tampoco que me quiten", matizó.

Lucas Martínez Quarta Boca Juniors vs River Plate
Lucas Martínez Quarta expulsado en Boca Juniors vs River Plate
AFP

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"Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos", advirtió el presidente Stefano Di Carlo a través de su cuenta en X.

En la semana previa al partido de este domingo, el directivo expresó su preocupación con la posibilidad de que los árbitros designados pudieran perjudicar a su equipo.

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El expresidente de River Rodolfo D'Onofrio calificó lo visto hoy como "una vergüenza el fútbol argentino".

Con el resultado de hoy Boca Juniors, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, se quedará con el título de campeón anual si en la última jornada derrota a Defensa y Justicia.

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Además, el club xeneize aseguró su participación en la Copa Libertadores de 2027.

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