Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Gonzalo Montiel, también expulsado en Boca Juniors vs. River Plate; con 9 jugadores el ‘millonario’

Gonzalo Montiel, también expulsado en Boca Juniors vs. River Plate; con 9 jugadores el ‘millonario’

El campeón del mundo con Argentina, y del registro de River Plate, fue el segundo jugador de la 'banda cruzada' en ver la tarjeta roja en La Bombonera, este domingo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de nov, 2026
Comparta en:
Gonzalo Montiel Boca Juniors vs River Plate
Gonzalo Montiel expulsado en Boca Juniors vs River Plate
AFP

Al minuto 80 del clásico argentino entre Boca Juniors y River Plate, Gonzalo Montiel se fue expulsado y con eso dejó con apenas nueve futbolistas al equipo 'millonario', que era el visitante en La Bombonera, este domingo.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Tras una dura falta contra Lautaro Blanco, el lateral de la 'banda cruzada' recibió la tarjeta roja directa, y aunque protestó durante varios minutos, no hubo llamado del VAR.

Publicidad

Últimas noticias

José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
Gol Caracol

José Mourinho, autocrítico pese a goleada del Real Madrid: "Deberíamos marcar más"

Lucas Martínez Quarta Boca Juniors vs River Plate
Gol Caracol

Expulsión en Boca Juniors vs. River Plate, al minuto 9; Lucas Martínez Quarta vio la roja

El primer expulsado del clásico entre Boca Juniors y River Plate había sido Lucas Martínez Quarta, cuando iban apenas 10 minutos de juego en La Bombonera.

Publicidad

Así fue la expulsión de Gonzalo Montiel en Boca Juniors vs River Plate:

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

River Plate

Boca Juniors

Publicidad

Publicidad

Publicidad