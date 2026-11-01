Gonzalo Montiel, también expulsado en Boca Juniors vs. River Plate; con 9 jugadores el ‘millonario’

Al minuto 80 del clásico argentino entre Boca Juniors y River Plate, Gonzalo Montiel se fue expulsado y con eso dejó con apenas nueve futbolistas al equipo 'millonario', que era el visitante en La Bombonera, este domingo.

Tras una dura falta contra Lautaro Blanco, el lateral de la 'banda cruzada' recibió la tarjeta roja directa, y aunque protestó durante varios minutos, no hubo llamado del VAR.

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El primer expulsado del clásico entre Boca Juniors y River Plate había sido Lucas Martínez Quarta, cuando iban apenas 10 minutos de juego en La Bombonera.

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Así fue la expulsión de Gonzalo Montiel en Boca Juniors vs River Plate: