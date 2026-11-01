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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero y Sebastián Villa pasaron el 'examen' en el Superclásico Boca Juniors vs River Plate

Álvaro Montero y Sebastián Villa pasaron el 'examen' en el Superclásico Boca Juniors vs River Plate

La prensa argentina calificó uno a uno los jugadores de Boca Juniors y los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa consiguieron buena nota.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Álvaro Montero y Sebastián Villa en el Superclásico.
Álvaro Montero y Sebastián Villa en el Superclásico.
afp.

Boca Juniors venció este domingo por 1-0 a River Plate en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en ‘La Bombonera' por la penúltima jornada del Torneo Clausura. Colombia estuvo representada en el 'azul y oro' por el arquero Álvaro Montero y el extremo Sebastián Villa, quienes cumplieron con su papel y fueron aprobados por la prensa argentina.

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Con un solitario gol de Lautaro Di Lollo (m.27) tras un centro de Villa, el ‘Xeneize’ festejó ante su público ante un rival que terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta (minuto 9) y Gonzalo Montiel (minuto 79).

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Tras este triunfo, Boca recuperó el liderato de la tabla anual con 60 unidades, una más que Rosario Central, que el viernes le ganó por 1-2 a Sarmiento en Junín, y el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena dependerá de lograr un triunfo en la última jornada ante Defensa y Justicia para quedarse con el título.

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Luego del encuentro, 'TyC Sports' calificó a los jugadores. A Montero le dio 6 puntos de nota y eso que "en este caso podría no ponerle puntaje, porque River no pateo al arco en todo el partido básicamente". Por otro lado, a Villa también le pusieron 6 de calificación ya que "fue por lejos, el más peligroso entre los delanteros de Boca. Montiel le costó, pero pudo sumar otra asistencia y ya lleva tres al hilo tras las que dio contra Vasco da Gama e Independiente. El segundo tiempo fue a la derecha y lo volvió loco al Huevo Acuña".

Además, Boca está en la final de la Copa Sudamericana, que definirá el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla, y deberá disputar el 14 de noviembre la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield.

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Asimismo, con este triunfo Boca aseguró su clasificación adelantada a la Copa Libertadores del año próximo y quedó en el segundo lugar de la Zona A detrás del líder, Instituto de Córdoba, que el sábado empató 3-3 como visitante ante Estudiantes de La Plata.

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River Plate, por su parte, con esta derrota se quedó con 23 unidades en la Zona B y deberá esperar a la última jornada ante Aldosivi en Mar del Plata para garantizar su clasificación a la segunda fase del Torneo Clausura, único título al que puede aspirar en este año.

La plantilla del ‘Millonario’ se fue muy enfadada con la actuación de los árbitros, liderados por el central Nicolás Ramírez, quien determinó que River terminara el encuentro con dos jugadores menos.

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