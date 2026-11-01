Así va la tabla de goleadores de La Liga de España; reñida disputa entre Raphinha y Kylian Mbappé

Raphinha, atacante del Barcelona, amplió la diferencia sobre Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, de dos a tres goles al frente de la tabla de anotadores de LaLiga EA Sports, con 15 del primero por 12 del segundo, tras la undécima jornada.

El extremo brasileño marcó dos goles en el triunfo por 6-1 ante el Alavés, mientras que el ariete francés logró uno de los tres tantos con los que el Real Madrid se impuso este domingo ante el Racing de Santander.

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A Mbappé, a la vez, se le acerca Lamine Yamal, con dos goles más este sábado y ya con diez en este ejercicio, a dos del '9' del Real Madrid.

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La jornada, además, supuso el quinto gol de Fermín López (Barcelona) y Adrián Niño (el atacante del Málaga ha anotado cuatro en las últimas cuatro citas); el cuarto de Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), Álex Berenguer (Athletic Club) y Jude Bellingham (Real Madrid) y el tercero de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Martín Satriano (Getafe), Yan Diomande (Real Madrid) e Iñaki Williams (Athletic Club).



También fue el estreno de Jorge de Frutos en esta campaña, por partida doble en el 3-0 del Rayo Vallecano al Celta, y Pablo Fornals (Betis), con una de las dos dianas del 2-1 al Málaga.

Tabla de goleadores de La Liga, tras la fecha 10

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Con 15 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

Con 12 goles: Kylian Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

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Con 10 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

Con 8 goles: Yassir Zabiri (MAR) (Racing).

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Con 7 goles: Ante Budimir (2p) (CRO) (Osasuna); Sergio Camello (Rayo Vallecano).

Con 6 goles: Fer Niño (1p) (Elche); Roberto Fernández (Espanyol).

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Con 5 goles: Lucas Boyé (1p) (ARG) (Alavés); Alex Baena (Atlético Madrid); Fermín López (Barcelona); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roger Brugué (Levante); Adrián Niño (Málaga); Jude Bellingham (ING)

Con 4 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Alex Berenguer (2p) (Athletic Club); Alejandro Grimaldo (2p) (Atlético Madrid); Luka Sucic (CRO) (Real Sociedad).