Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Así va la tabla de goleadores de La Liga de España; reñida disputa entre Raphinha y Kylian Mbappé

Así va la tabla de goleadores de La Liga de España; reñida disputa entre Raphinha y Kylian Mbappé

Este domingo, Kylian Mbappé anotó gol en la victoria 3-0 sobre Racing de Santander y acá le contamos cómo va la lucha por el goleador del campeonato.

Por: EFE
Actualizado: 1 de nov, 2026
Comparta en:
Raphinha y Kylian Mbappé.
Raphinha y Kylian Mbappé.
afp.

Raphinha, atacante del Barcelona, amplió la diferencia sobre Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, de dos a tres goles al frente de la tabla de anotadores de LaLiga EA Sports, con 15 del primero por 12 del segundo, tras la undécima jornada.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El extremo brasileño marcó dos goles en el triunfo por 6-1 ante el Alavés, mientras que el ariete francés logró uno de los tres tantos con los que el Real Madrid se impuso este domingo ante el Racing de Santander.

Publicidad

Últimas noticias

Gonzalo Montiel Boca Juniors vs River Plate
Gol Caracol

Gonzalo Montiel, también expulsado en Boca Juniors vs. River Plate; con 9 jugadores el ‘millonario’

José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
Gol Caracol

José Mourinho, autocrítico pese a goleada del Real Madrid: "Deberíamos marcar más"

A Mbappé, a la vez, se le acerca Lamine Yamal, con dos goles más este sábado y ya con diez en este ejercicio, a dos del '9' del Real Madrid.

Publicidad

La jornada, además, supuso el quinto gol de Fermín López (Barcelona) y Adrián Niño (el atacante del Málaga ha anotado cuatro en las últimas cuatro citas); el cuarto de Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), Álex Berenguer (Athletic Club) y Jude Bellingham (Real Madrid) y el tercero de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Martín Satriano (Getafe), Yan Diomande (Real Madrid) e Iñaki Williams (Athletic Club).

También fue el estreno de Jorge de Frutos en esta campaña, por partida doble en el 3-0 del Rayo Vallecano al Celta, y Pablo Fornals (Betis), con una de las dos dianas del 2-1 al Málaga.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Tabla de goleadores de La Liga, tras la fecha 10

Publicidad

Con 15 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

Con 12 goles: Kylian Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

Publicidad

Con 10 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

Con 8 goles: Yassir Zabiri (MAR) (Racing).

Publicidad

Con 7 goles: Ante Budimir (2p) (CRO) (Osasuna); Sergio Camello (Rayo Vallecano).

Con 6 goles: Fer Niño (1p) (Elche); Roberto Fernández (Espanyol).

Publicidad

Con 5 goles: Lucas Boyé (1p) (ARG) (Alavés); Alex Baena (Atlético Madrid); Fermín López (Barcelona); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roger Brugué (Levante); Adrián Niño (Málaga); Jude Bellingham (ING)

Con 4 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Alex Berenguer (2p) (Athletic Club); Alejandro Grimaldo (2p) (Atlético Madrid); Luka Sucic (CRO) (Real Sociedad).

Carlos Bacca Deportivo Cali
Fútbol Colombiano

Carlos Bacca y su primer gol con el Deportivo Cali; corrió desde su cancha y definió con categoría

Álvaro Montero y Sebastián Villa en el Superclásico.
Colombianos en el exterior

Álvaro Montero y Sebastián Villa pasaron el 'examen' en el Superclásico Boca Juniors vs River Plate

Boca Juniors
Colombianos en el exterior

El clásico fue para Boca Juniors, con Álvaro Montero y Sebastián Villa; 1-0 contra River Plate

Publicidad

Relacionados

Liga de España

Raphinha

Kylian Mbappé

Publicidad

Publicidad

Publicidad