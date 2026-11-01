Carlos Bacca y su primer gol con el Deportivo Cali; corrió desde su cancha y definió con categoría

Deportivo Cali se fue al descanso del partido frente a Boyacá Chicó, este domingo, ganando 1-0 con un golazo de Carlos Bacca, quien celebró su primer gol con la camiseta del equipo ‘azucarero’.

Al minuto 31, en un contragolpe letal del elenco vallecaucano, comandado por Johan Martínez, se la dejó servida al experimentado delantero, quien venía corriendo desde su propio campo.

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En el momento justo Carlos Bacca controló la pelota y sacó un remate potente al primer palo, arriba, para poner el 1-0 a favor del Deportivo Cali, y la celebración eufórica de él y sus compañeros porque conseguía su primer gol.

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Acá el primer gol de Carlos Bacca con el Deportivo Cali: