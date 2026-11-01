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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Carlos Bacca y su primer gol con el Deportivo Cali; corrió desde su cancha y definió con categoría

Carlos Bacca y su primer gol con el Deportivo Cali; corrió desde su cancha y definió con categoría

El experimentado delantero Carlos Bacca, de 40 años, se reportó este domingo en la Liga BetPlay 2026-II con su primera anotación con la camiseta del Cali.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Carlos Bacca Deportivo Cali
Carlos Bacca celebra gol con Deportivo Cali
Cali Oficial

Deportivo Cali se fue al descanso del partido frente a Boyacá Chicó, este domingo, ganando 1-0 con un golazo de Carlos Bacca, quien celebró su primer gol con la camiseta del equipo ‘azucarero’.

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Al minuto 31, en un contragolpe letal del elenco vallecaucano, comandado por Johan Martínez, se la dejó servida al experimentado delantero, quien venía corriendo desde su propio campo.

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En el momento justo Carlos Bacca controló la pelota y sacó un remate potente al primer palo, arriba, para poner el 1-0 a favor del Deportivo Cali, y la celebración eufórica de él y sus compañeros porque conseguía su primer gol.

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Acá el primer gol de Carlos Bacca con el Deportivo Cali:

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