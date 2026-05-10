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Gol Caracol  / ¿Era penalti para Real Madrid?; la polémica por codazo de Eric García a Jude Bellingham

¿Era penalti para Real Madrid?; la polémica por codazo de Eric García a Jude Bellingham

El defensor del Barcelona impactó en la cara del inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, dejándolo con un corte en su rostro. El VAR no llamó al árbitro central para revisar la jugada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de may, 2026
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Jude Bellingham Real Madrid vs Barcelona
Jude Bellingham celebra gol en Real Madrid vs Barcelona
AFP

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