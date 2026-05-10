¿Era penalti para Real Madrid?; la polémica por codazo de Eric García a Jude Bellingham

En Real Madrid hubo molestia con el arbitraje por una discutida jugada de Eric García contra Jude Bellingham dentro del área, al minuto 52 del partido en el clásico disputado en el Camp Nou.

La pelota llegó y la luchó el mediocampista inglés, quien en la lucha con el defensor del Barcelona terminó recibiendo un codazo que lo dejó tendido en la cancha.

A pesar de tener un corte en su cara, desde el VAR decidieron no llamar al árbitro central del clásico español para la revisión de esta polémica jugada que dejó el Barcelona vs Real Madrid, este domingo.



Así fue la polémica en Barcelona vs Real Madrid, con Eric García y Jude Bellingham: