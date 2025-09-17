Síguenos en::
Gol Caracol  / Escalofriante lesión en partido de Bolívar vs Atlético Mineiro; Tomás Cuello y los gritos de dolor

Escalofriante lesión en partido de Bolívar vs Atlético Mineiro; Tomás Cuello y los gritos de dolor

En el duelo de Copa Sudamericana en La Paz, se dio una triste y dolorosa acción en la que el argentino Tomás Cuello se lesionó de gravedad en su pie izquierdo, tras una disputa del balón.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de sept, 2025
Tomás Cuello Bolívar vs Atlético Mineiro
Tomás Cuello, lesionado en Bolívar vs Atlético Mineiro
