Escalofriante lesión en partido de Bolívar vs Atlético Mineiro; Tomás Cuello y los gritos de dolor

En el primer tiempo del partido entre Bolívar y Atlético Mineiro, por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025, se dio una escalofriante lesión del argentino Tomás Cuello, quien tuvo que ser retirado de inmediato por la gravedad.

Al minuto 32 el jugador del equipo brasileño fue a una disputa con el defensor José Sagredo, y al rechazar la pelota todo su cuerpo cayó sobre su pie izquierdo, causándole dolor de inmediato.

En la transmisión del partido se escucha a Tomás Cuello gritando por la dura lesión, pidiendo asistencia médica y al final siendo retirado de la cancha entre lágrimas y preocupación.



Así fue la dura lesión de Tomás Cuello en Bolívar vs Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana: