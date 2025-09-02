Escándalo en el fútbol colombiano; a una juez le tiraron manotazo a la cara tras expulsar a jugador

"La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la 1C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada, "tuvieron que sujetar a la jueza porque quiso devolver la agresión. Vean". Esa fue la denuncia hecha en su cuenta de X por parte del analista arbitral José Borda, quien dejó en evidencia una situación que se presentó en un compromiso de la fase de grupos del torneo que organiza la Difútbol.

Esto se presentó en el compromiso entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca, jugado en el estadio Chelo Castro de Aracataca.

Todo sucedió cuando la referida Ceballos se dirigió hasta el banquillo sacó una roja y el futbolista se paró de inmediato, se acercó a la jueza y le lanzó un manotazo que rozó su rostro. El jugador de apellido Bolívar siguió vociferando e incluso algunos de su mismo equipo le reclamaron por lo sucedido.

Además de eso, a los pocos instantes se vio una reacción airada de la árbitra Ceballos, quien se observó contrariada por lo sucedido y ahí tuvieron que intervenir algunos jugadores para que el hecho no pasara a mayores.

Publicidad

Ante la publicación de Borda de inmediato llegaron todo tipo de reacciones y comentarios, en los que se repudió lo sucedido en la cancha del Chelo de Castro.

SE SALIÓ DE LA ROPA

La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la 1C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada, "tuvieron que sujetar a la jueza porque quiso devolver la agresión". Vean pic.twitter.com/B3ZCPlOnIa — Jose Borda (@Borda_analista) September 2, 2025