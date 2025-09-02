Publicidad

Gol Caracol  / Escándalo en el fútbol colombiano; a una juez le tiraron manotazo a la cara tras expulsar a jugador

En las últimas horas se realizó la respectiva denuncia de un compromiso del fútbol colombiano. Vea acá el video de lo sucedido. ¡Inaceptable!

Jugador le pegó cachetada a árbitra, luego de que lo expulsara.
Jugador le pegó cachetada a árbitra, luego de que lo expulsara.
Foto: Pantallazo de X.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 09:43 p. m.