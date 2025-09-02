Néstor Lorenzo recibió gran noticia con la Selección Colombia; ¡atentos a lo que pasó!

El lateral Daniel Muñoz se sumó este martes a la convocatoria de Colombia y el seleccionador, Néstor Lorenzo, cuenta ya con todos sus futbolistas para jugar la última doble jornada de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial, en las que se enfrentará con Bolivia en casa y ante Venezuela como visitante.

"¡Hola Dani, bienvenido a casa! Con la llegada de nuestro defensor, oficialmente tenemos a nuestro grupo completo. ¡Vamos todos juntos!", expresó la selección colombiana en un mensaje publicado en la red social X.

Muñoz, que no podrá jugar ante Bolivia por suspensión, se incorporó en Barranquilla al equipo que prepara el juego contra Bolivia, en el que la selección cafetera puede asegurar su clasificación al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Colombia ocupa el sexto lugar de las Eliminatorias con 22 puntos y de ganarle a Bolivia el próximo jueves en Barranquilla, asegurará su clasificación a la Copa del Mundo.

Igualmente, los dirigidos por Lorenzo enfrentarán a Venezuela como visitantes el martes de la próxima semana en la última jornada de las Eliminatorias al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.