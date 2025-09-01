"Dayro Moreno no se adaptó en Bolivia; además que hinchas de Oriente lo sacaron corriendo de un bar"

Uno de los temas de los últimos días en nuestro país ha tenido que ver con la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia de mayores, que ya se prepara en Barranquilla para los partidos de cierre de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Bolivia y Venezuela, del 4 y 9 de septiembre próximos. El experimentado goleador del Once Caldas ya se sumó a los trabajos del equipo nacional en Barranquilla, en donde se ha llevado todas las miradas. Sin embargo, no solamente acá se habla de Dayro, también en territorio boliviano recordaron al atacante que pasó en 2021 y 2022, con 4 goles anotados y 17 partidos jugados.

En Gol Caracol hablamos con el periodista Alan Sandoval, de RDC Deportes de Santa Cruz de la Sierra, quien habló del paso del futbolista próximo a cumplir los 40 años. "Dayro Moreno tuvo un paso fugaz por Oriente Petrolero, marcó unos cuantos goles, pero me parece que no terminó adaptándose a lo que es Bolivia, a jugar en la altura, después ir a la zona del valle, tener partidos en tierras calientes. No pudo hacerlo como él pretendía, por eso no le fue muy bien, tampoco mal", dijo Sandoval.

Pero el comunicador fue más allá y trajo a colación una situación lejana de las canchas protagonizada por Moreno Galindo, quien también es reconocido por ser amigo de la noche y del licor. "Con Dayro pasó algo. Justo cuando se estaba en un mal momento en Oriente, con inconvenientes en el fútbol local, en la tabla de posiciones no estaba bien, el colombiano aparte de llegar con esos pergaminos de goleador, también se hablaba de la indisciplina, de las bebidas y Santa Cruz es una muy caliente, una ciudad que no duerme, con actividad nocturna larga para muchos; en una de esas Moreno fue encontrado en una discoteca, bailando, con bebidas y fue retirado de allí por simpatizantes de su club, que le reclamaron por no estar descansando o durmiendo", precisó.

Dayro Moreno con la camiseta de Oriente Petrolero. Twitter. Campepaez

Alan Sandoval también agregó que "a Dayro le pidieron esos hinchas que saliera del bar, los seguidores de Oriente Petrolero estaban calientes por esos malos resultados. Al verlo, lo sacaron a empujones, aunque no pasó a mayores, hubo un cruce de palabras y ya. Después no se tuvo otra situación similar con él. Al final, decidió dejar Oriente Petrolero. Más allá de todo, él sigue demostrando que es un goleador".