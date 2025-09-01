Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Dayro Moreno no se adaptó en Bolivia; además que hinchas de Oriente lo sacaron corriendo de un bar"

"Dayro Moreno no se adaptó en Bolivia; además que hinchas de Oriente lo sacaron corriendo de un bar"

Justo cuando se dio el llamado de Dayro Moreno a la Selección Colombia para los juegos con Bolivia y Venezuela; desde Santa Cruz de la Sierra recordaron al atacante tolimense.

Dayro Moreno, en la Selección Colombia
Dayro Moreno, en la Selección Colombia
Foto: X/ @FCFSeleccionCol
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 11:01 a. m.