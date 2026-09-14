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Gol Caracol  / Escándalo en el fútbol sudamericano; club denunció amenazas y presión para perder un partido

Escándalo en el fútbol sudamericano; club denunció amenazas y presión para perder un partido

Guabirá perdió 6-0 con Always Ready en El Alto, en el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Liga de Bolivia; luego del juego, integrantes revelaron detalles que preocupan.

Por: EFE
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Guabirá, equipo de Bolivia
Guabirá, equipo de Bolivia
Foto: AFP

Los jugadores y el entrenador del Guabirá de Montero denunciaron que recibieron amenazas de "muerte" para perder por un marcador determinado ante el Always Ready de El Alto, por lo que alertaron sobre la presencia de una "mafia" en el campeonato de la División Profesional de Bolivia y exigieron el inicio de una investigación fiscal.

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"Mi arquero fue amenazado de muerte, su mujer, su mamá. Que si no paga cierta cantidad de dinero y no le hacían tres goles la iban a matar", denunció el entrenador de los 'azucareros', Bernardo Egüez, junto a sus jugadores tras la derrota del domingo de su equipo por 6-0 en el estadio Municipal de El Alto.

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Egüez indicó que el futbolista comentó lo que le sucedió "antes de entrar a la cancha" y que a eso se debió la goleada que colocó nuevamente al equipo alteño en la cima de la tabla con 42 puntos.

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El director técnico pidió "cortar esta mafia" y llamó al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa; y a la Fiscalía, a hacer gestiones para que "metan preso al que tengan que meter".

Egüez afirmó que "hay cosas raras" en el fútbol de Bolivia "que se tienen que investigar", que no se sabe de dónde provienen y aclaró que en su denuncia no está acusando al equipo rival.

Guabirá de Bolivia, equipo de Bolivia
Guabirá de Bolivia, equipo de Bolivia
Foto: @ClubGuabira en X

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"No entendíamos todo lo que pasaba, salimos a cumplir con el espectáculo (...) estamos para ponernos a disposición de las autoridades", añadió el entrenador de Guabirá.

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Por su parte, el delantero Víctor Abrego contó que pidió su cambio porque "estaba muy asustado" por lo que contó su compañero sobre la amenaza que había recibido, porque sintió que no podía continuar en el juego.

"¿Qué pasa si hago un gol y matan a la mamá de un compañero?", cuestionó el ariete.

Por su parte, el dirigente de Always Ready Marcelo Ortiz expresó a los medios su plena "solidaridad" con el equipo de Guabirá y aseguró que impulsará una investigación para "esclarecer todo esto".

"Es muy grave lo que se ha denunciado el día de hoy y si tenemos que ir hasta la Fiscalía, lo vamos a hacer", enfatizó.

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En 2023, la FBF denunció una supuesta "red de corrupción" dedicada al amaño de partidos, y que involucraba a algunos dirigentes, futbolistas y árbitros, por lo que se inició una investigación penal junto a la aplicación de mecanismos de control.

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