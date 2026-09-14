De jugar en Soacha y en el Olaya, a enfrentar con Colombia a la Francia de Henry, Ribéry y Anelka

Stalin Motta jugó más de quince años en el fútbol profesional y el partido más importante que jugó fue con la Selección Colombia frente a Francia, que ganó 1-0 con gol de Franck Ribéry, en un partido de fogueo jugado el 3 de junio de 2008, en el estadio de Saint Dennis. Ese día, el profesor Jorge Luis Pinto mandó al bogotano a la cancha al minuto 80, para reemplazar a Carlos 'la Roca' Sánchez y precisamente de esa vivencia habló el exfutbolista en el Anecdotario, de Gol Caracol.

"Los franceses parecían unas máquinas. Yo a Thierry Henry le llegaba como al hombro, Benzema estaba recién saliendo, Makélélé era de mi estatura, pero no se cansaba de correr, de meter. Ribery también impresionante, una pierna de él, era como las dos mías, con una potencia impresionante. Cuando salí a calentar también veía de cerca al estaba el Puma Anelka. Yo decía; guau, estoy aquí, cumpliendo un sueño, en un estadio con 80 mil espectadores, en una cancha que parecía un tapete, eso fue una bendición", explicó Motta visiblemente emocionado, pese al paso de los años.

En medio de la charla, con una sonrisa recordó semejante cambio que sintió, porque con La Equidad jugaba en el estadio de Soacha, en Techo o en el Olaya Herrera y en ese compromiso contra los galos pasó a un gran escenario, contra estrellas mundiales que veía por televisión.

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"Exacto, esos eran los lugares míos donde jugábamos con mi equipo en la B, y bueno acá en Colombia, hoy en día ya hay mejores canchas, pero en esas épocas había campos que nada qué ver. Y ya tú ir allá y eso, la verdad eran canchas perfectas. Junto a eso, tú ver la calidad técnica de esos jugadores, cómo se movían, cómo hacían todos todos los gestos futbolísticos, fue algo bonito que nadie me quita y que lo hablo con mi hijo, con las personas que le preguntan a uno por sus experiencias, por la carrera que se hizo", prosiguió el futbolista que pasó también por Nacional y por Barcelona, de Ecuador.



¿Cómo vivió esos llamados a la Selección Colombia?

"Bueno, yo estaba viviendo con mis papás en ese momento, y fue una locura. Lloré obviamente porque he sido siempre muy sentimental, siempre he sido mucho de llorar, cuando veo cosas lindas me pasa. Lo primero fueron los microciclos, en Medellín y después era gira por Europa".

¿Cómo fue esa gira europea?

"Además de jugar con Francia, también lo hicimos contra Irlanda de Roy Keane. Para muchos de los compañeros de Selección Colombia, como Falcao, era algo normal porque ellos que jugaban en Europa, para uno que jugaba acá en el fútbol colombiano, en el club en el que yo estaba, pues era novedad. Yo los miraba de arriba abajo, cómo se vestían, cómo jugaban, en algunos casos ellos parecían robots. Fue espectacular, de verdad".

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¿Le quedó algo de ese partido?

"Tengo la camiseta de Abidal, obviamente la ropa de la selección la tengo de esa época. Mi mamá es la que guarda todo eso en su apartamento".

¿Y fotografías para el recuerdo?

"Sí, tuve fotos con Henry, con Ribéry, con Abidal y otros más. Yo las bajé a un computador, que en algún momento me perdieron unos utileros de La Equidad. Nunca apareció ese computador y yo les decía a los que me lo refundieron que solamente me dieran esas fotos y que todo bien, pero nada. Nadie supo qué pasó y eso sí me dolió. Recuerdo que yo al lado de esas figuras parecía un recogebolas".

¿Con algún jugador de Colombia tenía cercanía?

"Sí, con Falcao porque compartimos en selecciones Bogotá de categorías menores y me arropó, muy bien él como siempre. Y con 'Falca' nos pasó algo en la cancha, ya que en la pantalla gigante del estadio estaban mostrando la llegada de los franceses en un autobús que parecía una nave, elegantes y todo y pues él al ver eso, me dijo que mejor nos fuéramos al camerino, porque nosotros vestíamos de sudadera. 'Stalin', acá parecemos es los recogebolas de este partido", me dijo el 'Tigre' y yo pues le hacía caso a él. Nos reímos de las diferencias".

Stalin Motta en Francia vs. Colombia, juego de fogueo del 3 de junio de 2008. afp.