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Gol Caracol  / Escándalo por campaña publicitaria de Sydney Sweeney; deportistas olímpicas con duras reacciones

Escándalo por campaña publicitaria de Sydney Sweeney; deportistas olímpicas con duras reacciones

La manera como se realizó todo, con la actriz, Sydney Sweeney, como protagonista, no gustó a muchas deportistas, quienes expusieron sus argumentos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Sydney Sweeney, reconocida actriz, fue criticada por deportistas olímpicas
Sydney Sweeney, reconocida actriz, fue criticada por deportistas olímpicas
AFP

Sydney Sweeney volvió a estar en el centro de la polémica. Esta vez, la actriz estadounidense protagonizó una campaña publicitaria para una plataforma de apuestas y predicciones deportivas, en la que aparece desnuda mientras interactúa con diferentes elementos relacionados con el deporte.

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El comercial, de aproximadamente 58 segundos, hace parte de la campaña 'Just Sports', concepto con el que la marca busca promocionar una plataforma enfocada exclusivamente en eventos deportivos. Sin embargo, la propuesta generó fuertes críticas entre deportistas de alto nivel.

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Una de las voces más contundentes fue la de Ariarne Titmus, cuatro veces campeona olímpica de natación, quien cuestionó que todavía se utilice la sexualización del cuerpo femenino para promocionar productos relacionados con el deporte.

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La australiana defendió una representación de las mujeres basada en el esfuerzo, la dedicación y los años de entrenamiento que existen detrás de una atleta de élite.

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A las críticas se sumaron otras deportistas, entre ellas Lani Pallister, Tilly Kearns, Brianna Throssell, Skye Nicolson, Gabby Thomas y Amy Hunt. Algunas compartieron imágenes de sus entrenamientos y competencias como una manera de contrastar la campaña con la realidad del deporte femenino.

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La velocista británica, Amy Hunt, también cuestionó el mensaje de la publicidad y destacó el cuerpo de las atletas como resultado de años de preparación, competencia y disciplina.

Anillos Olímpicos
Anillos Olímpicos
Foto: AFP

Sydney Sweeney respondió a las críticas

En medio de la controversia, Sweeney compartió en sus historias de Instagram imágenes de reconocidas deportistas que han posado desnudas para 'ESPN The Magazine', entre ellas, Serena Williams, Ronda Rousey, Sue Bird, Megan Rapinoe y Caroline Wozniacki.

La referencia apunta al famoso 'Body Issue' de ESPN, publicación que durante años mostró a atletas de diferentes disciplinas sin ropa, poniendo el foco en sus cuerpos y capacidades físicas.

Sin embargo, sus críticas sostienen que existe una diferencia entre mostrar el cuerpo de una deportista como parte de su historia y utilizar una imagen sexualizada para promocionar una plataforma comercial.

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