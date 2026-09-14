Vea el gol del 'Cucho' Hernández en Villarreal vs. Real Betis, en La Liga de España

En el estadio La Cerámica, Villarreal recibió al Real Betis y el delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández se lució con un gol.

A los 40 minutos, Abde desbordó por la izquierda, se sacó varios rivales de encima y remató. El arquero Peter Gulacsi dejó el rebote y Hernández no perdonó.

Vea el gol del 'Cucho' Hernández en Villarreal vs. Real Betis

OLOR A CAFÉ... ¡¡OLFATO GOLEADOR COLOMBIANO!! Luego de una gran jugada a pura gambeta de Abde, Cucho Hernández aprovechó el rebote de Gulacsi para marcar el 1-1 del Betis ante Villarreal.



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