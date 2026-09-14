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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol del 'Cucho' Hernández en Villarreal vs. Real Betis, en La Liga de España

Vea el gol del 'Cucho' Hernández en Villarreal vs. Real Betis, en La Liga de España

Este lunes, Real Betis anotó el gol del empate contra Villarreal por medio del delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández, colombiano de Real Betis.
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, colombiano de Real Betis.
afp.

En el estadio La Cerámica, Villarreal recibió al Real Betis y el delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández se lució con un gol.

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A los 40 minutos, Abde desbordó por la izquierda, se sacó varios rivales de encima y remató. El arquero Peter Gulacsi dejó el rebote y Hernández no perdonó.

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