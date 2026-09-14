Sigue la polémica por caso de Yhormar Hurtado en América; presentaron acción de tutela

El segundo semestre del fútbol profesional colombiano ya marcha por la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026, en medio de varias polémicas por invasiones de los hinchas, actuaciones arbitrales e incluso el infortunado terremoto que sacudió al país. Sin embargo, uno de los casos más sonado es el de Yhormar Hurtado, quien pertenece al América de Cali y han desatado todo un proceso por señalamientos de que no podría jugar oficialmente por cuenta de una irregularidad en temas de inscripción.

Hurtado en este 2026 ha vestido la camisetas de Deportes Tolima, Always Ready y ahora América. Según denunció Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó, el reglamento de la FIFA le impide jugar al tener dos inscripciones previas a su llegada al conjunto escarlata. El debate aumentó luego de que la Dimayor anunciara que el club vallecaucano no lo puede utilizar en cancha, pero no le dio los puntos al conjunto ajedrezado, tras demandar el juego que perdieron 7-0 en el Pascual Guerreo.

Ahora, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) compartió en redes sociales una decisión clave en favor del jugador.

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"ACOLFUTPRO presentó una acción de tutela para que se garantice el derecho fundamental al trabajo de nuestro afiliado 𝐘𝐡𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐮𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨, futbolista del AmericadeCali ante la flagrante vulneración de sus garantías constitucionales, derivada de la injusta sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, la cual obstaculiza de manera arbitraria el ejercicio de su profesión. Con esta actuación judicial se busca proteger de manera integral los derechos fundamentales del futbolista al debido proceso, —𝒆𝒏 𝒔𝒖𝒔 𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒊́𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒏𝒔𝒂, 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒊𝒄𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒚 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒐́𝒓𝒈𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒐𝒓—, 𝒂𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒊𝒈𝒏𝒂𝒔 𝒚 𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒔, 𝒂 𝒍𝒂 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒐𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒚 𝒆𝒋𝒆𝒓𝒄𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐́𝒏 𝒖 𝒐𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐, 𝒂 𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒈𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒂 𝒚 𝒂𝒍 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅, en estrecha relación con los principios constitucionales de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica. Reiteramos nuestro apoyo irrestricto a Yhormar y manifestamos que agotaremos todas las instancias legales necesarias para garantizar el respeto absoluto a sus derechos constitucionales y laborales", se lee en la misiva.



De esta manera, ahora solo queda esperar que resuelven luego de esta acción de tutela, sobre todo teniendo en cuenta que Pimentel dejó en claro que acudirá oficialmente al TAS por este caso.

⚖️✊🏽 ACOLFUTPRO presentó una acción de tutela para que se garantice el derecho fundamental al trabajo de nuestro afiliado 𝐘𝐡𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐮𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨, futbolista del @AmericadeCali ante la flagrante vulneración de sus garantías constitucionales, derivada de la injusta sanción… pic.twitter.com/rLLsIrtmFc — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) September 14, 2026