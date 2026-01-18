Escándalo en final de Copa Africana: Senegal quiso abandonar por penalti a favor de Marruecos

Este domingo, la final de la Copa Africana de Naciones tuvo una gran polémica en el tiempo extra por un penalti sancionado a favor de Marruecos. La delegación de Senegal se mostró muy molesta con la decisión del árbitro Jean Jacques Ndala y decidió abandonar el terreno de juego.

Los senegaleses no podían creer la decisión del juez que quedó en evidencia en las repeticiones de la transmisión por su error. Con el abandono, los marroquíes eran campeones, pero Sadio Mané no quería que todo terminara así y convenció a sus compañeros de no marcharse.

Lo insólito es que Brahím Díaz cobró el penalti al estilo 'panenka' y el arquero Edouard Mendey se quedó en la mitad del arco y lo atajó con calma.

Vea el video acá:



🇸🇳🏆🇲🇦 ¡EL CUERPO TÉCNICO DE SENEGAL LE DICE A LOS JUGADORES QUE ABANDONEN EL TERRENO DE JUEGO TRAS EL PENAL PARA MARRUECOS! #CopaAfricanaxWIN pic.twitter.com/qgDxlQzsHH — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026