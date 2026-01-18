Síguenos en:
Escándalo en final de Copa Africana: Senegal quiso abandonar por penalti a favor de Marruecos

Escándalo en final de Copa Africana: Senegal quiso abandonar por penalti a favor de Marruecos

El cuerpo técnico de Senegal le pidió a sus jugadores abandonar la cancha luego de un penalti que le pitaron a Marruecos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ene, 2026
Senegal intentó abandonar el juego por no estar de acuerdo con el penalti sancionado por Jean Jacques Ndala.
