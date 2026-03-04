Vea el gol de Nicolás Rodríguez, con Nacional vs. Millonarios, por la Copa Sudamericana

Publicidad
Nicolás Rodríguez tuvo su estreno goleador con la camiseta de Atlético Nacional. Este miércoles 4 de marzo, en el partido contra Millonarios, por la fase previa de la Copa Sudamericana, infló las redes y puso el 1-1 parcial, en el estadio Atanasio Girardot, desatando la locura de los miles de hinchas. Y es que no era un partido sencillo para el conjunto 'verdolaga'.
Todo ocurrió al minuto 28, cuando Jorman Campuzano se hizo con la pelota, levantó la cabeza y envió un pase lleno de precisión al área para que 'Nico' controlara, se perfilara y sacara un buen remate imposible de atajar para el arquero, Diego Novoa.
¡NACIONAL TAMBIÉN SABE HACER GOLAZOS!— ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 5, 2026
Rápidamente llegó el empate verdolaga en los pies de Nicolás Rodríguez
▶️ Mira nuestros partidos de 🏆 CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/oCKiH9x3iO
