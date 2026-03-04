Síguenos en:
Gol Caracol  / Vea el gol de Nicolás Rodríguez, con Nacional vs. Millonarios, por la Copa Sudamericana

Vea el gol de Nicolás Rodríguez, con Nacional vs. Millonarios, por la Copa Sudamericana

Partido de golazos en el estadio Atanasio Girardot, por cuenta de Rodrigo Contreras, quien marcó de mitad de cancha, y Nicolás Rodríguez, que se lució con su definición.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de mar, 2026
Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, marcó contra Millonarios, por la Copa Sudamericana
