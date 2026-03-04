Nicolás Rodríguez tuvo su estreno goleador con la camiseta de Atlético Nacional. Este miércoles 4 de marzo, en el partido contra Millonarios, por la fase previa de la Copa Sudamericana, infló las redes y puso el 1-1 parcial, en el estadio Atanasio Girardot, desatando la locura de los miles de hinchas. Y es que no era un partido sencillo para el conjunto 'verdolaga'.

Todo ocurrió al minuto 28, cuando Jorman Campuzano se hizo con la pelota, levantó la cabeza y envió un pase lleno de precisión al área para que 'Nico' controlara, se perfilara y sacara un buen remate imposible de atajar para el arquero, Diego Novoa.

Alfredo Morelos y Jorge Arias se enfrentan en Atlético Nacional contra Millonarios, por la Copa Sudamericana 2026 Getty Images

Vea el gol de Nicolás Rodríguez, con Nacional vs. Millonarios, por la Copa Sudamericana

¡NACIONAL TAMBIÉN SABE HACER GOLAZOS!



Rápidamente llegó el empate verdolaga en los pies de Nicolás Rodríguez



▶️ Mira nuestros partidos de 🏆 CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/oCKiH9x3iO — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 5, 2026