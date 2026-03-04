Vea el gol de mitad de cancha de Rodrigo Contreras en Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana

Rodrigo Contreras volvió a demostrar que es uno de los mejores refuerzos de Millonarios en 2026. Desde que se puso la camiseta 'azul', no ha negado ni una gota de sudor y ha sabido responder con goles. Prueba de ello es lo ocurrido este miércoles 4 de marzo, en el estadio Atanasio Girardot, contra Atlético Nacional, en la primera ronda de la Copa Sudamericana.

Cuando transcurría el minuto 21, hubo un saque de banda a favor del 'verdolaga', que terminó en los pies del 'embajador'. En ese momento, el delantero argentino cogió el esférico y, sin pensarlo, remató desde antes de mitad de cancha, sorprendiendo al guardameta, David Ospina, que no pudo hacer nada y fue el 1-0.

▶️ Mira nuestros partidos de 🏆 CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/wGkFYfvXz4 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 5, 2026