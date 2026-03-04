Síguenos en:
Gol Caracol  / Vea el segundo gol de Rodrigo Contreras, en Nacional vs. Millonarios, por Copa Sudamericana

Vea el segundo gol de Rodrigo Contreras, en Nacional vs. Millonarios, por Copa Sudamericana

El jugador del partido, en el estadio Atanasio Girardot, fue el delantero argentino, Rodrigo Contreras, quien fue un dolor constante para la defensa 'verdolaga'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de mar, 2026
Falcao García y Rodrigo Contreras, delanteros de Millonarios.
X de @MillosFCoficial

