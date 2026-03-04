Rodrigo Contreras amargó la fiesta en el estadio Atanasio Girardot. Este miércoles 4 de marzo, por la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, marcó doblete contra Atlético Nacional. El primero de ellos fue desde la mitad de la cancha, al minuto 21, mientras que el segundo llegó al 75', tras una buena acción individual en la que enloqueció a la defensa oponente.

A pura potencia, fuerza y velocidad, el argentino le ganó a Jorman Campuzano y Simón García, enganchó y, cerca del área, sacó un zurdazo a ras de piso imposible de atajar para David Ospina, que quedó completamente quieto. Silencio en la ciudad de Medellín, donde vieron cómo se les aguó la fiesta.

Rodrigo Contreras, delantero argentino, fue la figura de Millonarios contra Atlético Nacional, en Copa Sudamericana Colprensa

Vea el segundo gol de Rodrigo Contreras, en Nacional vs. Millonarios, por Copa Sudamericana

¡GOL DE MILLONARIOS!



Otra vez Rodrigo Contreras. 3-1, definición pegada al palo.



