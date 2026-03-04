Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el gol de Leonardo Castro, en Nacional vs. Millonarios, por la Copa Sudamericana

Vea el gol de Leonardo Castro, en Nacional vs. Millonarios, por la Copa Sudamericana

Leonardo Castro no quiso inventar y como dicen los libros del fútbol, cobró el penalti con potencia y al centro, imposible de atajar para el arquero, David Ospina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de mar, 2026
Comparta en:
Leonardo Castro, delantero de Millonarios, celebra su gol contra Atlético Nacional, por Copa Sudamericana
Leonardo Castro, delantero de Millonarios, celebra su gol contra Atlético Nacional, por Copa Sudamericana
Archivo de Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad