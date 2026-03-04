Leonardo Castro siempre aparece en los momentos importantes y esta vez no fue la excepción. Este miércoles 4 de marzo, en el estadio Atanasio Girardot, por la fase previa de la Copa Sudamericana, infló las redes contra Atlético Nacional, dejando claro por qué desde que llegó a Millonarios, ha sabido responder con goles, ganándose un puesto como titular y el cariño de los millones de hinchas.

Simón García levantó mucho la pierna y golpeó a Rodrigo Contreras en el área. De inmediato, el delantero argentino cayó al suelo y el árbitro, Wilton Sampaio, sancionó infracción. Quien se hizo cargo del penalti fue 'Leo', venciendo al arquero, David Ospina, con un potente remate al centro.

Leonardo Castro, celebrando su gol frente al América Foto: X/@MillosFCoficial

Vea el gol de Leonardo Castro, en Nacional vs. Millonarios, por la Copa Sudamericana

