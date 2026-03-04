Vea el gol de Leonardo Castro, en Nacional vs. Millonarios, por la Copa Sudamericana

Publicidad
Leonardo Castro siempre aparece en los momentos importantes y esta vez no fue la excepción. Este miércoles 4 de marzo, en el estadio Atanasio Girardot, por la fase previa de la Copa Sudamericana, infló las redes contra Atlético Nacional, dejando claro por qué desde que llegó a Millonarios, ha sabido responder con goles, ganándose un puesto como titular y el cariño de los millones de hinchas.
Simón García levantó mucho la pierna y golpeó a Rodrigo Contreras en el área. De inmediato, el delantero argentino cayó al suelo y el árbitro, Wilton Sampaio, sancionó infracción. Quien se hizo cargo del penalti fue 'Leo', venciendo al arquero, David Ospina, con un potente remate al centro.
¡GOL DE MILLONARIOS!— ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 5, 2026
Leo Castro vuelve a poner en ventaja al azul en Medellín vs. Nacional desde el punto penal
▶️ Mira nuestros partidos de 🏆 CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/vBu72Jqbn8
