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Gol Caracol  / Escándalo y bochornosos actos en Medellín vs. Flamengo impidieron juego de Copa Libertadores

Escándalo y bochornosos actos en Medellín vs. Flamengo impidieron juego de Copa Libertadores

Este jueves se canceló el partido de Medellín y Flamengo, por los incidentes y protestas de hinchas del DIM, en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 4 de la Copa Libertadores.

Por: EFE
Actualizado: 7 de may, 2026
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Hinchas Medellín vs Flamengo Copa Libertadores
Hinchas Medellín vs Flamengo Copa Libertadores
Colprensa

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