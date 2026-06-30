Partidos EN VIVO HOY 30 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este martes 30 de junio, el calendario del Mundial 2026 muestra acción con los dieciseisavos de final. Serán tres juegos para no perderse: Costa de Marfil vs. Noruega, Francia vs. Suecia y México frente a Ecuador.

El duelo entre franceses y suecos lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 30 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, martes 30 de junio del 2026:

Horario Partido - Competición Transmisión 12:00 del día (Colombia) Costa de Marfil vs. Noruega - Mundial 2026 DGO- DSports 4:00 p.m. (Colombia) Francia vs. Suecia - Mundial 2026 Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com 8:00 p.m. (Colombia) México vs. Ecuador - Mundial 2026 DGO - DSports