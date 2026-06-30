Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 30 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 30 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY martes 30 de junio, con acción en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda ningún juego!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jun, 2026
Comparta en:
La Selección de Francia juega HOY en el Mundial 2026.
La Selección de Francia juega HOY en el Mundial 2026.
AFP

Este martes 30 de junio, el calendario del Mundial 2026 muestra acción con los dieciseisavos de final. Serán tres juegos para no perderse: Costa de Marfil vs. Noruega, Francia vs. Suecia y México frente a Ecuador.

El duelo entre franceses y suecos lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Gustavo Alfaro, director técnico de Paraguay, tras la victoria sobre Alemania en el Mundial 2026
Gol Caracol

Gustavo Alfaro pasó la página de Alemania y advirtió a su próximo rival en el Mundial 2026

Marruecos eliminó a Países Bajos en dieciseisavos de final del Mundial 2026
Gol Caracol

Marruecos va en serio en el Mundial 2026; ganó 3-2 en penaltis y eliminó a Países Bajos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 30 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, martes 30 de junio del 2026:

HorarioPartido - CompeticiónTransmisión
12:00 del día (Colombia)Costa de Marfil vs. Noruega - Mundial 2026DGO- DSports
4:00 p.m. (Colombia)Francia vs. Suecia - Mundial 2026Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
8:00 p.m. (Colombia)México vs. Ecuador - Mundial 2026DGO - DSports

La Selección Colombia y Ecuador, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026
Gol Caracol

"Ecuador, junto con Colombia, creció mucho y ya alcanzó el nivel de Argentina y Brasil"

Neymar, figura de la Selección Brasil, en medio del partido contra Japón por el Mundial 2026
Gol Caracol

Neymar lanzó 'picante' dedicatoria: "Por favor, inténtelo en el próximo Mundial"

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Francia

Selección Suecia

Selección México

Selección Ecuador

Selección Costa de Marfil

Noruega

Partidos hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad