Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Gustavo Alfaro pasó la página de Alemania y advirtió a su próximo rival en el Mundial 2026

Gustavo Alfaro pasó la página de Alemania y advirtió a su próximo rival en el Mundial 2026

A pesar de que aún no se ha definido su contrincante en octavos de final, que puede ser Francia o Suecia, el entrenador, Gustavo Alfaro, ya piensa en ello.

Por: EFE
Actualizado: 29 de jun, 2026
Comparta en:
Gustavo Alfaro, director técnico de Paraguay, tras la victoria sobre Alemania en el Mundial 2026
Gustavo Alfaro, director técnico de Paraguay, tras la victoria sobre Alemania en el Mundial 2026
AFP

El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, calificó como "épica" la victoria de la Albirroja en penaltis por 3-4 ante Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, al tiempo que llamó a darle un "valor justo" a este hito.

"Es una victoria épica, sí", dijo Alfaro en la rueda de prensa tras el partido que se definió en la tanda de penaltis después del empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. "Pero hay que darle el valor justo que tiene, entender que nosotros podemos, pero que si no nos sacrificamos no lo vamos a conseguir", agregó.

Tristeza en Japón por su derrota contra Brasil, en el último minuto, en el Mundial 2026
Gol Caracol

"Perder de esa manera en el Mundial 2026 es desgarrador; hubo lágrimas en el vestuario"

De igual forma, tildó el resultado como "complejo" por las diferencias técnicas y físicas entre los jugadores de ambos seleccionados.

"Alemania es un grande y perfectamente podía arrollarnos, pero nosotros resistimos a pie firme", prosiguió.

Por otro lado, reconoció que Paraguay se llevó la victoria pese a haber controlado el balón solo el 27 % del tiempo de juego, y que sufrió "demasiado el partido" por sus limitaciones.

Gustavo Alfaro, director técnico de Paraguay.
Gustavo Alfaro, director técnico de Paraguay.
Foto: AFP

Publicidad

"Todavía no tenemos ese bagaje, y tenemos que bailar la música que nos ponen", dijo.

La victoria permite a Paraguay, en su regreso a la Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, instalarse en los octavos de final, donde ya espera al rival que saldrá de la llave entre Francia y Suecia.

Publicidad

"Tengo claro que sea Francia o sea Suecia va a costar horrores", apuntó el seleccionador antes de indicar que su equipo puede tener defectos, pero también "un corazón que no se rinde nunca" y explica por qué se mantiene en carrera.

Marruecos eliminó a Países Bajos en dieciseisavos de final del Mundial 2026
Gol Caracol

Marruecos va en serio en el Mundial 2026; ganó 3-2 en penaltis y eliminó a Países Bajos

Marruecos derrotó a Países Bajos en penaltis y clasificó a octavos de final del Mundial 2026
EN VIVO
Gol Caracol

Reviva la derrota de Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos en dieciseisavos de final del Mundial 2026

Julian Nagelsmann, director técnico de la Selección de Alemania, tras la eliminación del Mundial 2026
Gol Caracol

Julian Nagelsmann tomó una decisión sobre su futuro, tras eliminación del Mundial 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Gustavo Alfaro

Selección Alemania

Selección Paraguay

Selección Francia

Selección Suecia

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad