Pékerman y el dilema de un posible cruce entre Colombia y Argentina en el Mundial; "sería un dolor"

La Selección Colombia y la de Argentina han presentado 'credenciales' en lo que va del Mundial 2026 realizando una buena fase de grupos, y en caso de avanzar en sus respectivos cruces tanto en dieciseisavos como en octavos, podrían encontrarse en los cuartos de final en la cita orbital en tierras norteamericanas.

Precisamente, ante este supuesto enfrentamiento entre la 'tricolor' y la 'albiceleste' fue consultado en las últimas horas José Pékerman, quien fuera entrenador del combinado colombiano entre 2012 y 2018, y además, de integrar en el pasado el cuerpo técnico de la vigente campeona del mundo. Para el argentino, sería magnífico esta llave, pero ojalá pudiera darse en una eventual final.

"Bueno, para mí también va a ser un dolor. Es decir, tengo muchas cosas de felicidad, pero también contento por el que gane, y por el que pierde, voy a estar muy triste. Pero sería también justo. A mí me gustaría, más que cruce, que hubieran jugado en la final, porque ya la final sería algo fantástico", dijo en primera instancia Pékerman en charla con los medios argentinos.

Acción de juego en el duelo entre la Selección Colombia vs. Argentina, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

A continuación, Pékerman se refirió al plantel entrenado por Lionel Scaloni que defiende el título, y a Colombia, le deseó lo mejor.



"Argentina si repitiera una final ya sería algo extraordinario. Y si Colombia llega por primera vez a una final, sería extraordinario. Además, los dos cuerpos técnicos para mí son iguales, porque Lorenzo estuvo conmigo, estuvo en Argentina, jugó para Argentina, dirigió Argentina conmigo", terminó por indicar que Pékerman, que llevó a Colombia a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

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Recordemos que la 'tricolor' terminó como primera del grupo K con siete puntos, mientras que Argentina hizo puntaje perfecto en el J (nueve unidades) y teniendo como gran figura a Lionel Messi.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026?

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El calendario marca que los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Ghana en los dieciseisavos de final en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Dicho enfrentamiento será el viernes 3 de julio, a las 8:30 de la noche, en horario de nuestro país, y se podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, para que se agende y no se lo pierda.

Y en el caso de Argentina medirá fuerzas frente a Cabo Verde, también el viernes 3 de julio, pero en horario de las 5:00 de la tarde.